Le buone ragioni per cui le aziende devono utilizzare Instagram

Instagram è uno strumento ancora sottovalutato da molte aziende di medio e piccolo livello. La spiegazione del perché è da ricercare innanzitutto nella scarsa propensione delle imprese italiane – alcuni vertice spesso ci sono ancora i “nonni” fondatori – a comprendere il valore e le opportunità dei nuovi strumenti tecnologici per il proprio business.

I followers Instagram, in particolare, sono spesso un parametro tenuto in scarsa considerazione quando le aziende decidono di investire per promuoversi e darsi maggiore visibilità. Ma si tratta di un errore e nelle prossime righe cercheremo di spiegare brevemente il perché.

I SOCIAL SONO LA PRIMA FONTE DI INFORMAZIONE DEGLI ITALIANI

I social sono la prima fonte di informazione degli italiani. Sembra banale, ma a dirlo è anche una recente indagine del Censis. I giornali cartacei, nella classifica dei mezzi più utilizzati dagli italiani, sono in costante calo ormai da anni, sostituiti in buona parte dai quotidiani on line: ma non solo. Le radio tengono ma rimangono una nicchia per pochi. La televisione è sempre il media più forte, ma anche quei la decrescita è vistosa. Chi non conosce crisi sono i social media. Sono loro, ormai, il principale veicolo attraverso cui gli utenti entrano in contatto con l’informazione. E di questo dato non è possibile non tenere conto quando si pianifica una campagna pubblicitaria affidandosi a realtà del settore come la SWJ web marketing (055.7478543) oppure facendo da sè.

INSTAGRAM (DOPO FACEBOOK) E’ IL SOCIAL PIU’ UTILIZZATO

In questo quadro è ovviamente Facebook a farla da padrone. Gli italiani vi accedono soprattutto da cellulare e lo fanno più volte al giorno. Ma le ultime tendenze dicono che nei mercati “maturi” (quelli in cui il social creato da Mark Zuckerberg è presente da anni) Facebook ha sempre minore presa sui giovanissimi, che non si iscrivono o lo fanno semplicemente per vedere cosa postano gli altri. Diversa – opposta – è la tendenza per Instagram: tutti i dati sono concordi nell’indicare un numero sempre crescente di iscritti e, soprattutto, una frequenza di utilizzo quotidiana che ha pochi paragoni in rete.

SU INSTAGRAM SI RAGGIUNGE IL PUBBLICO FEMMINILE

Le ragioni del successo sono piuttosto intuitive. Nella società dell’immagine e dei selfie in ogni occasione, infatti, le fotografie scattate con il cellulare (e sapientemente ritoccate con i filtri offerti per togliere rughe e abbellire i paesaggi più banali) sono diventate un mezzo particolarmente efficace: in particolare tra il pubblico femminile e su Instagram, che ha ormai soppiantato la moda di Pinterest e tutti gli altri concorrenti.

Instagram, infatti, si conferma un media particolarmente utile per promuovere tutto quello che riguarda il cosiddetto pianeta donna. E’ il caso dei negozi di abbigliamento e scarpe, degli store on line che vendono gioielli, bigiotteria o piccolo artigianato, dei prodotti e delle attività legate al benessere e alla cura della persona, di alcuni sport, dei fioristi, degli wedding planner e di tante altre realtà, che – grazie alle immagini – possono promuoversi e ottenere importanti guadagni. Ovviamente – vista la concorrenza crescente – non senza investimenti di tempo e di denaro.