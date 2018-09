Le nostre imprese non parlano inglese e si perdono i fondi Ue

«Abbiamo invitato nella nostra sede di Varese l’onorevole Alberto Cirio (Forza Italia) con l’obiettivo di aumentare il livello di informazione dei nostri associati, e non solo, su un tema fondamentale come quello dell’accesso ai fondi dell’Unione europea ma anche per provare a ridurre la distanza percepita – in questo particolare momento storico – tra gli italiani e le istituzioni comunitarie». È il commento di Armando De Falco, presidente di Aime, a margine del meeting organizzato per gli associati nella sede di viale Valganna con l’europarlamentare piemontese (gruppo PPE), componente della Commissione Agricoltura e fondatore del portale Contributiperte. (foto da sinistra, l’onorevole Cirio e Armando De Falco)

I fondi europei destinati all’Italia per il periodo 2014-2020 ammontano a quasi 43 miliardi di euro. Se si sommano le risorse del finanziamento statale si arriva a 73 miliardi del fondo per lo sviluppo in sette anni. In media circa 10 miliardi all’anno. Un rilancio degli investimenti è certamente necessario ma è pur vero che l’Italia è il secondo beneficiario dei fondi strutturali europei e sembra che nessuno se ne accorga. Prendendo ad esempio il FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale), la Lombardia ha speso il 4,1 per cento dei fondi a disposizione. Nel caso invece dell’FSE (Fondo Sociale Europeo) la Lombardia ha speso il 6,5 per cento dei fondi a disposizione. Considerando anche il terzo fondo (FEASR , Agricoltura) a metà del programma 2014-2020 la Lombardia ha speso 124 milioni dei fondi a disposizione.

Il motivo è semplice: i finanziamenti ci sono, ma poi bisogna attivarli. Ed è qui che il paese mostra tutti i suoi limiti. Nei primi 36 mesi del piano settennale in scadenza fra due anni, dei fondi stanziati dall’Unione Europea, l’amministrazione pubblica italiana ha speso solo il 3%. I dati fanno riferimento alla prima relazione della Commissione UE per il 2017 sull’uso dei cinque fondi strutturali europei, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) , Fondo Sociale Europeo (FSE), Fondo di coesione, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).

«Presentare una richiesta di finanziamento o rispondere ad una call comunitaria è decisamente complicato – ha sottolineato l’europarlamentare Cirio – e le nostre piccole medie imprese non sempre possono dedicare a tempo pieno una risorsa umana su questo tema. In compenso esistono società di consulenza (le più efficienti sono a Roma) in grado di sviluppare l’idea progettuale dell’imprenditore e sostenerlo nella presentazione dell’istanza seguendone poi l’iter amministrativo-tecnico in sede comunitaria. Le società di consulenza serie – ha chiosato – l’europarlamentare non vi chiederanno mai un anticipo retributivo sul lavoro da fare, ma concorderanno un compenso percentuale (che può arrivare anche al 20% dell’importo finanziato) solo ed esclusivamente a finanziamento concesso».

Secondo Cirio, «l’Italia perde 2,5 miliardi ogni sette anni sul versante dei fondi UE, e che di questo gap è responsabile solo il nostro Paese poiché nei decenni passati non si è investito sulla nostra presenza a Bruxelles sul versante della rappresentanza politica e tecnica visto che sono pochissimi i funzionari e i dirigenti in quota Italia nella governance comunitaria».

Un altro handicap è rappresentato dal fatto che gli italiani hanno scarsa dimestichezza con la lingua inglese: le pagine web più rilevanti digitando la voce “fondi UE” sono scritte proprio in inglese. Se a ciò sommiamo che alla ricerca sul web della voce “fondi comunitari” le indicizzazioni dei principali motori di ricerca non evidenziano i siti migliori, ma prioritariamente quelli che hanno investito di più in pubblicità su Google (per esempio), è comprensibile che l’utente italiano faccia fatica ad orientarsi.

La registrazione a Contributiperte è gratuita. Imprenditori, pubbliche amministrazioni, professionisti, artigiani, associazioni con un paio di semplici clic e digitando parole chiave possono vedere (settore per settore, categoria per categoria) i bandi, le call comunitarie, nazionali, regionali e camerali. E se al momento della ricerca non vi fossero bandi attivi, il sistema informatico del portale invierà automaticamente una email all’utente per segnalare nuovi bandi o call sullo stesso tema pubblicati dopo la precedente ricerca inevasa.