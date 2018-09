Leggimi adesso! Incontri nella biblioteca di Castellanza

Si rinnova per la nuova stagione autunnale l’appuntamento con le letture del mercoledì a cura dei bibliotecari e de Le Voci narranti della biblioteca.

Il primo incontro di “Leggimi adesso!” è per il pomeriggio di mercoledì 26 settebre, dalle ore 17, negli spazi di piazza Castegnate, con le letture dedicate ai bambini più piccoli, tra i 2 e 3 annidi età.

L’evento è gratuito, prevede un piccolo spazio per la merenda e non necessita di prenotazione

Per maggiori informazioni 0331 503696 oppure www.comune.castellanza.va.it