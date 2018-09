Sei marcatori per sei gol: i Mastini stendono il Fiemme

Inizia con il gas “tutto aperto” l’avventura dei rinnovati Mastini Varese nella Italian Hockey League 2018-19: i gialloneri tritano il Valdifiemme con un terzo periodo imperiale e guadagnano i primi tre punti in classifica. Sei le reti varesine (a tre) con gran coinvolgimento delle due “anime” della squadra, i veterani gialloneri e i tanti nuovi arrivi che hanno portato al PalAlbani una bella ventata di qualità.

Sul ghiaccio varesino si è vista una squadra piuttosto rapida e capace di creare tante occasioni, al netto di un Fiemme con qualche assenza (ma gli ospiti rimangono pur sempre la quinta forza della scorsa stagione). Non è neppure un caso che le sei reti bosine portino il nome di altrettanti giocatori: tra questi non c’è Perna, uno dei più attesi, che si è “limitato” – si fa per dire – a offrire ben tre assist ai compagni. Bene Raimondi, bene Franchini tornato in città dopo l’esperienza con i Killer Bees: sua la “creazione” più bella della serata, l’assist nel traffico per il 4-1 di Odoni, rete di mezzo del tris siglato a inizio terzo periodo, con cui il Varese ha scavato il solco decisivo.

In difesa Cacciatore ha scelto Menguzzato a guardia della gabbia, e il portiere ha risposto “presente” lungo tutto l’arco del match, altra buona notizia visto che pure Bertin dovrebbe essere una sicurezza nel ruolo. Discreto anche il gioco in superiorità numerica, con l’unicìo rammarico per il 5 contro 3 non sfruttato nel secondo periodo, situazione da cui è poi nato il primo gol ospite che avrebbe potuto complicare le cose. Ma la già citata raffica in avvio dell’ultimo drittel ha sistemato in largo anticipo i conti. Varese dunque subito a quota 3 in classifica e con davanti a sé la possibilità di replicare già giovedì sera, quando di nuovo in via Albani ci sarà il Como. Derby che va sempre preso con le pinze per evitare amarezze, tanto più che i lariani sono partiti male (6-2 ad Alleghe) e che si sono allenati proprio sulla pista varesina in prestagione. Stiamo a vedere, ma l’antipasto è stato intrigante.

LA PARTITA

Un paio di conclusioni ospiti in avvio scaldano l’ambiente e danno il là a un Varese che poi, lungo la prima frazione, si incarica di condurre il gioco in particolare dopo la metà del terzo in seguito alla prima penalità inflitta agli ospiti. Le reti però arrivano a cinque contro cinque, nel giro di un battito di ciglia: prima è Raimondi a infilare la gabbia al termine di un’azione impostata da Odoni, poi ci pensa lo straniero Franchini a far sedere Rabanser e ad aggirarlo per il 2-0.

I Mastini potrebbero aumentare il vantaggio nella prima metà del terzo centrale: la squadra di Cacciatore appare più rapida sul ghiaccio e crea gioco, fallendo però sul più bello in almeno un paio di occasioni. Gol sbagliato, gol subito: su una penalità per interferenza fischiata a Michael Mazzacane, il Fiemme accorcia le distanza con Nicolao, bravo a deviare sottomisura un disco che si infila nell’angolo alla sinistra di Menguzzato. Altra grande occasione giallonera intorno al 13′: trentini con due uomini in panca puniti e assedio alla gabbia di Rabanser che però non capitola nonostante la pressione. Per poco non nasca un’altra beffa, con un’azione in shorthand del Fiemme fermata da un fallo (con penalità di Erik Mazzacane). Nel finale ci prova Perna in slalom ma il muro ospite fa ancora il suo dovere.

L’ultimo drittel inizia nel modo migliore: sui residui di una penalità i Mastini girano bene il disco con Vanetti che chiude l’azione con il tiro del 3-1. Passa poco più di 1′ e il Varese festeggia di nuovo: fantastico assist nel traffico di Franchini per Odoni che da pochi centimetri sigla il poker. Non è finita: gialloneri ancora all’assalto e terza rete in poco più di 2′: stavolta ad alzare le braccia è Andreoni che si fa trovare al posto giusto – ancora nei pressi della gabbia di Rabanser – sul passaggio smarcante di Raimondi. Guai però a tirare i remi in barca: il tempo di una penalità ad Andreoni e il Fiemme accorcia, stavolta con Gilmozzi che punisce un breve calo di tensione giallonero.

Un paio di scorrettezze pesanti (e tutto sommato gratuite) dei trentini accendono un po’ gli animi di una gara comunque corretta e soprattutto danno un nuovo 5 contro 3 a favore dei Mastini che questa volta non sprecano l’opportunità e mandano in rete Grisi con un tiro dalla media. Di nuovo Gilmozzi e di nuovo in power play per il Fiemme quando ormai la partita è al crepuscolo: il PalAlbani – almeno 200 spettatori – si alza in piedi per tributare il primo “grazie” stagionale. Meritato.

MASTINI – VALDIFIEMME 6-3

(2-0; 0-1; 4-2) RETI: 16.21 Raimondi (V – Odoni), 17.14 Franchini (V – M. Mazzacane, Perna); 28.45 Nicolao (F – Costa, Dantone); 40.51 Vanetti (V – Perna, Raimondi), 41.54 Odoni (V – Franchini, M. Mazzacane), 42.14 Andreoni (V – Raimondi), 45.02 Gilmozzi (F – Kostner, Nicolao), 51.43 Grisi (V – Perna, Vanetti), 54.47 Gilmozzi (F – Nicolao, Kostner).

VARESE: Menguzzato (Bertin); F. Borghi, E. Mazzacane, Grisi, Barban, Cesarini, Belloni, Cortenova; Andreoni, Franchini, Raimondi, Odoni, Teruggia, Privitera, M. Mazzacane, Vanetti, Perna, Di Vincenzo, P. Borghi, Pirro. All. Cacciatore.

FIEMME: Rabanser (Donini); Cataldi, Dantone, Simoni, Stablum, Costa; Demattio, Gilmozzi, Kostner, Lauton, Nicolao, Vanzetta, Varesco, Vicenzi, Weber, Kelder. All. Chizzali.

ARBITRI: Lottaroli, Lega (Terragni, Vignolo).

NOTE. Penalità: V 12′, F 16′. Superiorità: V 2/7, F 2/6. Spettatori: 200 circa.

CLASSIFICA (1a giornata): Alleghe, VARESE, Merano, Bressanone 3; Caldaro 2; Pergine 1; Appiano, Ora, Fiemme, Como 0.