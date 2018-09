Mastini, arriva Como al PalAlbani

Dopo il brillante esordio di domenica scorsa, al palaghiaccio di via Albani andrà in scena una sfida che ha sempre un sapore particolare: giovedì sera (27 settembre) alle ore 20.30 si incroceranno i bastoni per Mastini Varese – HC Como.

I gialloneri sono reduci dal successo contro il Valdifiemme e dovranno confermare quanto di buono mostrato, mentre i lariani giungono nella città bosina con la sconfitta di Alleghe da archiviare al più presto e cercheranno riscatto proprio tra le balaustre varesine.

Tra le due città la rivalità sportiva è risaputa, ma nell’hockey tutto è poi finito alla sirena finale e non potrebbe essere altrimenti, date le frequenti conoscenze tra i giocatori delle due compagini territorialmente vicine.

Mastini e Comaschi sono unici rappresentanti lombardi di un calendario IHL che è fortemente spostato verso il Nord-Est e spetta dunque a loro tenere alta la bandiera dell’hockey regionale in ambito nazionale.

Pensare a una serie di giocatori che hanno vestito la rispettiva maglia avversaria ci vuole un attimo, ma sicuramente il trasferimento che ha forse destato più scalpore è quello del portiere Marco Menguzzato, trasferitosi nella Città Giardino poche settimane fa dopo 6 stagioni di militanza in maglia comasca e ora chiamato alla difesa della gabbia giallonera.

Per il resto, anche solo per una stagione o una porzione di essa, autentiche bandiere giallonere come Marco Andreoni, Riccardo Privitera, Daniele Odoni, hanno indossato, almeno una volta in un ormai lontano passato, la casacca rivale.

Il roster dei Mastini è pronto per questa nuova sfida con il solo obiettivo di vincere per cercare di incamerare punti preziosi per riuscire a dare un imprinting positivo a questo avvio di stagione, dimostrando che davvero il vento è cambiato e le ambizioni sono più che mai vive. In attesa di avere le idee più chiare cammin facendo, vivendo di partita in partita e affrontando gli esami che di volta in volta il calendario propone.