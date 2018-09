Mastini, primi sette gol in vista del campionato

Sette gol segnati sono l’antipasto buono per il campionato dei Mastini che sabato hanno disputato un’amichevole ufficiale contro la ValpEagle (favorita per la vittoria in Serie C) per mettere a punto i meccanismi a una settimana dall’esordio in Italian Hockey League.

Al PalAlbani la squadra di John Cacciatore (foto in alto) – ancora priva dell’ultimo acquisto, l’oriundo Dominic Perna – ha vinto con il punteggio di 7-4, faticando in avvio contro una Valpe arrembante seppur non al completo. Dopo il vantaggio di Privitera, infatti, i piemontesi hanno pareggiato e sorpassato, chiudendo in vantaggio al 20′.

I Mastini hanno riequilibrato il punteggio a inizio ripresa con Francesco Borghi mentre il portiere ospite Pilon ha salvato in più occasioni la propria gabbia. Accelerazione varesina nel punteggio dopo la rete di Castagneri a segno per la Valpe: Raimondi, Sorrenti e di nuovo F. Borghi fanno lievitare il punteggio giallonero fino al 5-3 della seconda pausa.

Al rientro Andreoni, dopo appena 12″ e Barban hanno gonfiato la rete avversaria, mettendo di fatto fine alle incertezze nel punteggio. Cacciatore, che in precedenza si era affidato a Bertin e Menguzzato tra i pali, ha testato anche le qualità del giovane Masini, trafitto solo nel finale da Gadiol. Prima della fine Pilon ha parato un rigore a Mazzacane, ma la vittoria dei Mastini non è più stata in discussione.

Ora quindi testa al campionato: domenica 23 l’esordio (19,30) contro il Fiemme a Varese e poi – giovedì 27 – di nuovo in casa contro il Como (20,30).