Botto di fine mercato per i Mastini: preso Dominic Perna

Vero e proprio “fuoco d’artificio” di fine mercato per l’HC Varese che, quasi alla vigilia dell’inizio della Italian Hockey League (si parte domenica 23 contro il Fiemme) piazzano un colpaccio che può far innalzare il valore dell’intera squadra.

I Mastini hanno infatti ingaggiato Dominic Perna, attaccante canadese di passaporto italiano, che nelle stagioni scorse è stato uno dei punti di forza del Milano Rossoblu. Perna ha già tagliato il traguardo dei 40 anni (è nato a Montreal il 16 gennaio del ’77) ma non sembra aver risentito dell’età, visto che con i milanesi in tre stagioni ha segnato l’incredibile cifra di 254 punti in 111 partite tra campionato e coppe. (Foto: Perna contro Varese lo scorso anno / MilanoRB-M.DelConte)

In passato il nuovo Mastino ha combinato una carriera di alto profilo: dopo gli esordi canadesi è arrivato in Italia per la prima volta nel 1998. Negli anni seguenti Perna ha alternato parentesi canadesi, italiane e francesi mentre nel 2008 è approdato al Gardena con cui è stato autore di performance clamorose (221 punti in 86 partite su due stagioni!). Renon, Egna e di nuovo la Francia, con qualche presenza in azzurro, sono state le tappe successive di una carriera poi arrivata in Lombardia con Milano – due coppe Italia in bacheca – e ora Varese.

L’arrivo del nuovo attaccante oriundo fa senza dubbio impennare le azioni dei Mastini che hanno condotto dopo diversi anni una campagna acquisti consistente. La dirigenza – con i presidenti Torchio e Cesarini in prima fila – ha integrato la rosa composta in gran parte da varesini con diversi innesti di grande qualità. L’arrivo di Perna – agile e potente allo stesso tempo – è considerata la ciliegina sulla torta e dovrebbe essere l’ultimo acquisto estivo, anche se la società sta ancora sondando il mercato dei difensori per un ulteriore innesto che blinderebbe ulteriormente la retroguardia. L’obiettivo ormai dichiarato è quello di giocare i playoff di Italian Hockey League, ma è evidente che Varese vorrebbe qualcosa di più di un “semplice” ottavo posto.