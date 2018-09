Test con la Valpe per i nuovi Mastini

Sarà l’occasione di vedere all’opera i nuovi Mastini, attualmente in preparazione sotto l’occhio attento di John Cacciatore: sabato 15 settembre (ore 18,30) i gialloneri ospiteranno al PalAlbani l’HCV Filatoio 2440 in una amichevole che servirà anche ai tifosi per prendere contatto con la squadra.

L’HCV Filatoio è squadra di Torre Pellice, località che rappresenta un pezzo di storia dell’hockey piemontese e italiano. Lo scorso anno le Aquile (la V della ragione sociale sta per ValpEagle) ha disputato il campionato di Prima Divisione, la vecchia Serie C, arrivando sino alla finale persa con i Brixen Falcons.

I piemontesi giocheranno di nuovo in quella categoria mentre, come noto, i Mastini cercheranno di farsi valere in Serie B (Italian Hockey League) grazie anche ai rinforzi che sono arrivati nelle scorse settimane.

L’amichevole servirà anche a fare il punto della condizione dei gialloneri che poi, domenica 23, saranno impegnati nella gara d’esordio in campionato contro il Como, derby che come lo scorso anno (e sempre al PalAlbani) segnerà la prima giornata.