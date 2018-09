Il “Memorial Biganzoli” testa le ambizioni della Robur

Tradizionale torneo casalingo precampionato per la Coelsanus Varese che sul parquet del Campus manda in scena (venerdì 21 e sabato 22 settembre) il “Memorial Gianfilippo Biganzoli” dedicato al dirigente roburino e padre dell’ex cestista Daniele.

Il torneo si apre con la prima semifinale (venerdì, ore 19) tra la Mamy Oleggio del coach varesino Paolo Remonti (dove proprio Daniele Biganzoli è dirigente), squadra del girone A di Serie B e la formazione lecchese di Olginate (girone B dello stesso campionato).

Derby varesotto invece per la Robur di coach Cecco Vescovi (foto Bertoni/Robur et Fides) che dalle 21 affronta l’Amalplast Gazzada, con il Sette Laghi che è una sorta di replica della Coelsanus di qualche anno fa (Bolzonella, Matteucci, Santambrogio, Somaschini… tra gli uomini di coach Biffi).

Sabato sono invece in programma le due finali: alle 16,30 scendono in campo le squadre per il terzo posto mentre alle 18,30 il via alla gara che assegnerà per la sesta volta il “Biganzoli”.