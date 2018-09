Meraviglie e segreti dell’hortus conclusus

La Biblioteca e il Comune di Bisuschio organizzano per mercoledì 26 settembre una serata sul tema “Il giardino dei semplici – L’hortus conclusus”.

L’hortus conclusus (traducibile in italiano come “giardino recintato”) è la forma tipica di giardino medievale, legato soprattutto a monasteri e conventi, dove si coltivavano essenzialmente piante e alberi per scopi alimentari e medicinali.

Interverrà Fiorenza Guanetti.

L’appuntamento è alle 21 nella Sala consiliare del Comune. Ingresso libero.