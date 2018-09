Milano nella “top 5” delle città più fashion

Parigi, New York, Londra sono sul podio ma Milano arriva subito dopo. Le capitali della moda sono le città più amate dai “fashion lover”, gli amanti dello stile. Sono più che altro una conferma i risultati della ricerca commissionata dal sito Booking.com coinvolgendo 21.500 partecipanti in 29 paesi.

In questo campo trionfano le città che ospitano le diverse Settimane della Moda

(come Parigi, New York, Londra, Milano e Tokyo) ma la top ten include anche altre città, come Dubai, Barcellona, Los Angeles, Las Vegas e Roma. Tutte conosciute per l’ottima scena gastronomica, la stupenda architettura e una fantastica vita notturna, queste città si rivelano anche l’ispirazione giusta per ogni viaggio all’insegna della ricerca di classe e tendenze.

Secondo Christian Cowan, uno dei designer più interessanti sulla scena mondiale e

ambasciatore di stile per Booking.com, “ci sono così tante fantastiche capitali della moda.

Quelle che preferisco sono Dubai, Las Vegas e Roma. Dubai ha un’atmosfera estremamente lussuosa, invidiata da tutto il mondo. Las Vegas è la meta perfetta per divertirsi, mentre Roma è super chic e raffinata, proprio come il suo stile. Penso che sia molto interessante visitare posti al di fuori dei tradizionali circuiti fashion per scoprire le città emergenti, caratterizzate da una dinamica scena sperimentale, che permette di provare personalmente nuovi stili”.