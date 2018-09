Mostra dell’hobby, appuntamento a Lozza

Diciannovesimo appuntamento a Lozza, domenica prossima, per la Mostra dell’hobby che si tiene presso il Palatennistavolo dalle 9 alle 19. Un appuntamento che sa di antico e di nuovo, e che è ormai un ritrovo fisso per gli hobbisti della provincia di Varese e non solo.

Non è forse ancora il momento per fare dei bilanci, che si aspettano al compimento del ventesimo; ma gli organizzatori hanno già delle statistiche in mano che suonano ampiamente positive: “Nel corso del tempo, abbiamo ospitato una media di 40 espositori all’anno, nonostante la richiesta di partecipazione fosse sempre maggiore; ma gli spazi non ci consentono di ampliare il numero a scapito della comodità dei visitatori. Che si attestano su una cifra molto ragguardevole: si parla di 500 persone che, nel corso della giornata passano tra i corridoi messi a disposizione dagli amici del tennistavolo”.

Ma c’è un’atra cifra che la fa da padrona: ogni anno sono almeno una ventina gli espositori nuovi che prendono parte alla manifestazione e che propongono i loro lavori frutto della fantasia, della passione, dell’applicazione. Unico balzello è costituito dal fatto che nessuno espositore deve essere proprietario di una partita Iva. Passione pura, quindi, desiderio di mettere in mostra i propri lavori e di presentarli ai numerosi visitatori che domenica affolleranno i corridoi della mostra.