Openjobmetis in finale a Parma. Con lei 2700 abbonati

Risultato di tutto rispetto – fuori dal campo – per la Pallacanestro Varese che ha chiuso ieri (sabato 15) la propria campagna abbonamenti in vista del campionato di basket di Serie A. Alla chiusura della terza e ultima fase, sono stati 2.698 i tifosi che hanno sottoscritto la tessera per assistere a tutte le partite interne della Openjobmetis. In questo ultimo periodo disponibile sono stati 798 i tesserati.

La squadra di Attilio Caja, intanto, ha vinto a Parma la prima semifinale del “Memorial Bertolazzi” superando Verona (squadra di A2) per 77-66, al termine di un match combattuto. Protagonista biancorosso della partita è stato Dominique Archie, che dopo alcune partite non brillanti si è preso la scena segnando 19 punti.

Come spesso capita però, è stata la difesa a permettere a Varese di guadagnare un leggero vantaggio sui gialloblu (bene l’ex Pistoia Amato nella prima metà di gara). E proprio la difesa ha garantito di mantenere margine anche in una ripresa in cui il tiro pesante della Openjobmetis è decisamente calato. Il solito apporto di Cain sotto canestro, spalleggiato da Iannuzzi, ha poi aiutato la squadra di Caja a completare l’opera e a guadagnare la finale del torneo: Varese sfiderà Tortona (ore 20) che ha battuto Ravenna per 95-88.