Pro Patria, rinviata la gara con il Siena

Niente da fare. In Serie C, nonostante l’inizio del campionato, continua a vincere il caos. Continuano i rinvii, i ricorsi e le sentenze anziché i cross, i tiri e i gol sul rettangolo verde.

Ci sono diverse società di Serie C che puntano al ripescaggio in Serie B, tra queste tre del girone A: Novara, Pro Vercelli e Robur Siena – senza dimenticare la Virtus Entella che fa parte in un altro capitolo – non giocheranno neanche la terza giornata.

Una di queste, la Robur Siena, doveva essere l’avversario della Pro Patria nel turno infrasettimanale di mercoledì 26 settembre allo “Speroini”.

La gara è così stata rinviata a data da destinarsi. Sempre che il Siena non venga promosso a tavolino in Serie B.

Questo il comunicato della Lega: