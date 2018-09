Pro Patria a Olbia per confermarsi

La prima di campionato è andata bene per la Pro Patria, che ha trovato vittoria e bel gioco contro una coriacea Pistoiese. Il 2-1 rifilato ai toscani è stato un ottimo primo passo per la squadra di mister Ivan Javorcic, che ora punta a confermarsi anche alla seconda giornata.

I tigrotti scenderanno in campo domenica 23 settembre (ore 14.30) allo stadio “Bruno Nespoli” contro l’Olbia, la prima trasferta dell’anno e anche una delle due sull’isola; la seconda sarà contro l’Arzachena a marzo 2019.

Non dovrebbero esserci grandi cambiamenti tattici rispetto all’undici visto in scena allo “Speroni” la settimana scorsa. Rientreranno dalla squalifica Giovanni Zaro e Giovanni Fietta, ma entrambi non dovrebbero avere chance di vestire una maglia da titolare. Anche in difesa si va verso la conferma dei tre Molnar, Battistini e Lombardoni. Dalla mediana in su non sono previste variazioni: in regia verrà confermato Bertoni, con Colombo e Pedone mezze ali, Mora a destra e Galli a sinistra. In attacco spazio ancora a Santana e Mastroianni.

Mister Javorcic alza la guardia rispetto alla gara di domenica: «Sicuramente il professionismo porta determinate dinamiche, anche a livello logistico. Sappiamo che le squadre sarde puntano molto sulle gare interne quindi ci aspettiamo un ambiente molto caldo. Affrontiamo una squadra di grande qualità che ha obiettivi ben diversi dai nostri. Ci sono tante insidie, noi dovremo pensare a fare la prestazione».

«La strada – spiega Javorcic – sarà molto lunga e difficile e dobbiamo prendere tutto quello che ci capita. Già domani avremo una prova molto importante, ma ho anche il vantaggio di avere ragazzi straordinari che fanno in campo ciò che chiedo loro. Formazione: penso di confermare quella di domenica scorsa, anche per premiare la prestazione di settimana scorsa. Mastroianni ci dà una nuova dinamica di gioco, ma noi abbiamo bisogno di varie interpretazioni per far fronte ai vari momenti della partita».

Anche l’Olbia ha iniziato bene il campionato, vincendo 3-2 mercoledì pomeriggio in casa dell’Albissola. La squadra sarda, curata da vicino dal Cagliari, è allenata dal tecnico più giovane della categoria: Michele Filippi, classe 1980. Tanti i giovani interessanti, ma anche pedine esperte come il difensore e capitano Francesco Pisano o la punta Daniele Ragatzu, a segno con una doppietta in Liguria. In attacco occhio anche al colombiano Damir Ceter, anche a lui in gol contro l’Albissola. Lo schema di base è il 4-3-1-2; alla prima Biancu è stato schierato alle spalle di Ragatzu e Ceter.

La diretta di VareseNews è già iniziata (CLICCA QUI). Potrete interagire live commentando o con gli hashtag #OlbiaProPatria e #DirettaVn via Instagram e Twitter.