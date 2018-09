Pronto soccorso in difficoltà: troppi ciclisti da assistere

Una cinquantina di incidenti. Tutti ciclisti, tutti cadute.

Una mattinata di ordinaria follia per i soccorritori del 118 di Varese alle prese con un “esercito di ciclisti” in gara per le vie dell’alta provincia. In 2500 si sono presentati alla partenza del Gran Fondo 2018 organizzata dalla società Binda e valevole per il circuito mondiale.

Sportivi di ogni età, sesso e nazione, si sono dati battaglia. Qualcuno, nella mischia o lungo il tragitto, è caduto a terra ed è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari.

Molti sono stati medicati nei punti di soccorso organizzati lungo le strade ma per una trentina di pazienti si è dovuti ricorrere al pronto soccorso: da Cittiglio, a Varese e poi smistati in altri presidi della zona.

Per un pronto soccorso già di per sé affollato come quello di Varese, un surplus eccezionale legato all’evento mondiale , concentrato in un periodo di tempo ristretto, non ha giovato. Così, alcuni pazienti sono stati dirottati in altri presidi.

Qualche intoppo si è registrato anche al triage dove la babele di lingue parlate in via Guicciardini ha messo alla prova la tenuta internazionale del pronto soccorso varesino.

L’ospedale conferma che qualche diffitoltà si è avuta proprio per la concentrazione di problematiche simili, che hanno avuto bisogno dello stesso trattamento sanitario. Quanto alle lingue, le difficoltà sono sorte soprattutto per pazienti che non conoscevano alcuna parola di inglese o francese: l’azienda ospedaliera ha una mediatrice culturale che interviene in questi casi, ma di domenica non lavora.

Alla fine, va considerato un dettaglio vista la grande quantità di partecipanti, giusto un’ombra su una manifestazione che si è guadagnata complimenti e applausi. Magari, un’attenzione in più da parte di tutti i servizi cittadini non avrebbe guastato.