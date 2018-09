Prostitute al night, condanna per i gestori e assoluzione per le divise

Poliziotti, carabinieri e agenti di polizia penitenziaria tutti assolti, ci per prescrizione e chi per non aver commesso il fatto, nel processo di primo grado ad un giro di prostituzione nei night club varesini che risale agli anni 2003-2005.

Un’indagine scoperchiò un giro di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione che ha coinvolto una settantina di donne che provenivano quasi tutte dall’Europa dell’Est: Lituania, Russia e Lettonia soprattutto. Il processo di primo grado è iniziato nel 2011 per concludersi oggi, dopo 7 anni dall’inizio e a 13 anni dall’inchiesta.

Le donne avevano tutte un’età compresa tra i 20 e 35 anni. Le giovani prostitute non si fermavano in un posto per più di 15 giorni, i loro “impresari” provvedevano a farle spostare di locale in locale e anche in altre province italiane.

In tutto una quindicina gli imputati tra i quali anche alcuni esponenti delle forze dell’ordine per i quali era stata ipotizzata anche l’accusa di corruzione, poi caduta in prescrizione. Ad essere condannat per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, alla fine, sono stati i quattro gestori dei locali mentre un quinto è stato assolto.

Per loro sono state comminate pene dai 3 anni ai 3 anni e 6 mesi. Il difensore dei gestori, Corrado Viazzo, ha commentato: “Una sentenza complessa, attendiamo le motivazioni per decidere se presentare ricorso in appello”.

LEGGI ANCHE

L’imprenditrice 72enne condannata

L’indagine del 2005