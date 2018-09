Ritrovata in un casolare la donna scomparsa a Cuasso

Oggi, sabato 1 settembre, dalle ore 10:00 i Vigili del Fuoco sono impegnati nel comune di Cuasso al Monte in località Cavagnano per ricerca persona. Una donna di cinquanta anni risulta irreperibile.

I vigili del fuoco intervenuti con l’Unità di Crisi Locale (U.C.L.), gli specialisti del T.A.S. (Topografia Applicata al Soccorso) e del S.A.F. (Spelo Alpino Fluviale) stanno effettuando delle ricerche nelle zone circostanti. Alle operazionihanno partecipato i volontari della protezione civile e personale dell’Unità di soccorso tecnico che ha scandagliato i cunicoli della linea Cadorna.

Aggiornamento delle 17,48 – La donna che risultava irreperibile e per cui erano partite le ricerche questa mattina è stata ritrovata da una squadra dei Vigili del Fuoco. La persona aveva trovato rifugio in un casolare abbandonato ed è in buone condizioni fisiche. È stata affidata alle cure del personale sanitario.