Rovera sul podio di Magny-Cours, ma Andlauer è sempre più leader

Fine settimana positivo per Alessio Rovera: il varesino dello Tsunami Racing Team ha gareggiato nel quarto appuntamento della Porsche Carrera Cup France sul circuito di Magny-Cours, cogliendo un prezioso secondo posto in Gara2, dopo la quinta piazza di Gara1.

Risultati importanti su un tracciato molto più favorevole ai piloti francesi che non al 23enne varesino, che ha guadagnato punti utili per restare al secondo posto in classifica nel campionato transalpino. Rovera ha però perso terreno rispetto al leader assoluto, Julien Andlauer, che ha vinto entrambe le gare in programma e ora comanda con buon margine il monomarca Porsche.

«Ho raccolto il miglior risultato possibile» ha detto Rovera al termine del weekend di Magny-Cours, condizionato da un po’ di sfortuna visto che nelle qualifiche di gara1 ha accusato un guasto alla radio di bordo e ha perso i contatti con il box. Ciò ha generato un’infrazione che ha costretto Alessio a partire dalle retrovie e a impegnarsi in una rimonta furiosa: a suon di sorpassi il varesino è risalito sino al quinto posto meritandosi gli applausi del pubblico.

Più lineare Gara2, nella quale Rovera si è accodato al poleman – e leader del campionato – Andlauer e ha chiuso al secondo posto davanti al turco Güven, terzo anche della generale. E saranno proprio questi tre piloti a giocarsi il successo finale, con Rovera che – archiviata Magny-Cours – potrà contare su tracciati più conosciuti nelle ultime prove stagionali.

Nel frattempo Rovera è stato scavalcato al vertice della Porsche Carrera Cup Italia, di cui è campione in carica. In contemporanea a Magny-Cours si è gareggiato anche a Vallelunga e naturalmente il varesino non ha potuto partecipare alle due gare in programma, così è stato scavalcato in classifica da Quaresmini che però non ha allungato granché (113 punti contro i 108, a cui è arrivato anche Bertonelli). Il titolo sarà assegnato nel fine settimana conclusivo a Imola, 5/7 ottobre, quando in Francia non si correrà: se il budget lo permetterà dunque, Rovera potrà riprendersi anche il trono tricolore nonostante abbia disputato due turni e quattro gare in meno rispetto ai rivali.