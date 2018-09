Sciare a Turbigo

Lo sci club Ticino di Turbigo, nato nel lontano ’66, propone, in collaborazione con il comune di Turbigo e “FAV di Schiavi” di Somma Lombardo, “Bella rider special edition”.

Tre giorni di divertimento, musica e sci, su una pista artificiale Neveplast, in programma, in via Trieste il 21, 22 e 23 settembre.

Patrocinato da FISI e dal comune di Turbigo, l’evento si propone di coinvolgere numerose persone di tutto il territorio e, alimentare la cultura dello sport per un target di persone di ogni età.

Durante l’intero evento saranno presenti personaggi sportivi e atleti con i quali sperimentarsi nello sci/snowboard e confrontarsi sulle tematiche sportive.

Saranno inoltre attivi stand turistici, di promozione dei materiali sportivi e curati dall’intervento di Neveitalia.

Altre info