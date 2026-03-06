Un sabato di auto storiche in gara sulle strade tra Vizzola, Somma Lombardo e Golasecca: 75 equipaggi per il trofeo Nora

Sabato 7 marzo la valle del Ticino ospiterà il 5° Trofeo Nora, gara di regolarità per auto storiche che segna l’apertura del Challenge della Solidarietà 2026. L’evento, organizzato dalla Squadra Corse del Club Varese Auto Moto Storiche (Vams), porterà sulle strade tra Vizzola Ticino, Somma Lombardo, Turbigo e Golasecca 75 vetture d’epoca, dagli anni Trenta alle youngtimer.

Il via da Vizzola Ticino, poi Somma, Turbigo e Golasecca

La competizione scatterà alle 9 dal campo sportivo di Vizzola Ticino e si svilupperà lungo i percorsi della brughiera del Parco del Ticino. In programma 63 prove cronometrate di precisione, concentrate in poche ore di gara, con riordino e pausa di metà giornata al bistrot artistico La Cattedrale di Somma Lombardo.

Il Trofeo Nora è uno degli appuntamenti più vivaci nel panorama della regolarità per auto con oltre vent’anni di storia, tutte certificate Asi. Come da tradizione del Challenge della Solidarietà, il ricavato delle iscrizioni viene destinato a iniziative benefiche.

Equipaggi da diverse regioni

Alla gara parteciperanno equipaggi provenienti da diverse regioni del Nord Italia, tra cui Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna, in rappresentanza di numerosi club.

Tra i principali pretendenti al podio figurano Massimo Bisi, Sergio Mazzoleni, Antonio D’Antinone, Maurizio Magnoni, “Magico Alverman”, Enrico Falcetta, Maurizio Causo, Matteo Lozza e Alberto Diana.

Molto agguerriti anche gli specialisti dei crono meccanici del Gallarate Auto Moto Storiche, con Gionata Costante, Carlo Genoni, Diego Pessina e Paolo Beretta, pronti a sfidare i piloti del Vams Varese, tra cui Christian Marcon, Giorgio Uboldi, Paolo Primi e Luigi Cicconofri.

L’organizzazione del Vams

A curare l’evento è la Squadra Corse del Club Varese Auto Moto Storiche, presieduta da Angelo De Giorgi, con Saverio Mazzalupi nel ruolo di direttore sportivo e Pier Guenzi segretario.

Direttore delle prove di precisione è Roberto Boracco, già vincitore di due edizioni della Varese–Campo dei Fiori, che per questa occasione ha scelto di non gareggiare per seguire l’organizzazione della manifestazione, giunta alla quinta edizione e capace di registrare il tutto esaurito.

Auto dagli anni ’30 alle youngtimer

Tra le 75 vetture in gara ci saranno modelli che attraversano diverse epoche dell’automobilismo storico. Tra le più datate spiccano le Fiat 508 Coupé degli anni Trenta, affiancate da modelli degli anni Cinquanta come Mercedes 190, Triumph TR3, Fiat 1100 e Lancia Ardea.

Non mancheranno icone degli anni Sessanta come Austin Healey 3000, Alfa Romeo Giulia TI, Porsche 356, Volvo Amazon e Mini Cooper, seguite da modelli degli anni Settanta come Porsche 911 e Lancia Fulvia Coupé, fino alle youngtimer più recenti.

Tre le pilotesse al via: Arianna Lozza su Austin I4 numero 19, Himara Bottini su Porsche 911 numero 21 e Chiara Magnaghi su Triumph Spitfire Mk3 numero 77.

Giovani e corsi di regolarità

La stagione si apre anche con nuovi appassionati della disciplina. Le lezioni di regolarità organizzate dal Vams a febbraio, svolte nella sede del club e sulla pistina di ski roll dell’Università dell’Insubria in via Monte Generoso a Varese, hanno registrato il tutto esaurito, avvicinando diversi giovani al mondo delle gare di precisione.