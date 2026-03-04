“Scarpette nel cuore” da record: sei medaglie d’oro ai regionali di Turbigo

Il gruppo “Scarpette nel cuore”, promosso dall’associazione Green Event Aps con il supporto della scuola Art Dance di Varese, ha conquistato sei medaglie d’oro ai campionati regionali Fidesm di danza sportiva che si sono svolti sabato 28 febbraio a Turbigo. Un successo che premia l’impegno degli atleti e conferma la disciplina come uno strumento formidabile di inclusione e crescita personale.

Un traguardo per l’inclusione

Il risultato ottenuto nel Milanese rappresenta il coronamento di un lavoro quotidiano svolto con costanza, capace di unire la competizione sportiva alla valorizzazione delle capacità individuali. Particolarmente significativa è stata la vittoria della nuova sezione dedicata ai non vedenti: un gruppo nato da poco tempo che è riuscito a salire sul gradino più alto del podio, dimostrando come passione e determinazione possano superare ogni barriera fisica.

Le parole della presidenza

Il successo di Turbigo non è solo una collezione di medaglie, ma il simbolo di un legame profondo tra atleti, famiglie e preparatori. La soddisfazione per i risultati ottenuti si accompagna al riconoscimento del ruolo fondamentale svolto da chi accompagna i ragazzi nel loro percorso sportivo.

«Queste sei medaglie rappresentano molto più di un successo sportivo: sono il simbolo di un percorso fatto di fiducia, impegno e coraggio – l’orgoglio di Gabriella Cameli, presidente di Green Event Aps –. Un ringraziamento sentito va ai maestri della scuola di ballo Art Dance, che con professionalità accompagnano i ragazzi in questo cammino, e ai volontari che dedicano il loro tempo con il cuore».

I campioni sul podio

La spedizione ha visto protagonisti numerosi atleti in diverse categorie. Nelle danze standard (classe B DFM) l’oro è andato a Giovanni Alianelli e Maria Forgione, mentre Gabriela Cristina Brites de campos e Luca Marchioro hanno dominato nelle danze latine. Nel Freestyle I WDS hanno trionfato Fabio Antonio Campagnolo ed Elisa Montagnoli, vincitori anche nella prova di duo. Infine, la categoria showdance ha visto il successo del gruppo paralimpico non vedenti composto da Antonella Cagnetta, Andrea Priola e Rosetta Fiorentino.