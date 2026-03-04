Varese News

Sport

“Scarpette nel cuore” da record: sei medaglie d’oro ai regionali di Turbigo

Grande successo per il progetto promosso dall'associazione Green Event Aps ai campionati regionali Fidesm di danza sportiva svoltisi lo scorso sabato 28 febbraio nel Milanese

scarpette nel cuore

Il gruppo “Scarpette nel cuore”, promosso dall’associazione Green Event Aps con il supporto della scuola Art Dance di Varese, ha conquistato sei medaglie d’oro ai campionati regionali Fidesm di danza sportiva che si sono svolti sabato 28 febbraio a Turbigo. Un successo che premia l’impegno degli atleti e conferma la disciplina come uno strumento formidabile di inclusione e crescita personale.

Un traguardo per l’inclusione

Il risultato ottenuto nel Milanese rappresenta il coronamento di un lavoro quotidiano svolto con costanza, capace di unire la competizione sportiva alla valorizzazione delle capacità individuali. Particolarmente significativa è stata la vittoria della nuova sezione dedicata ai non vedenti: un gruppo nato da poco tempo che è riuscito a salire sul gradino più alto del podio, dimostrando come passione e determinazione possano superare ogni barriera fisica.

Le parole della presidenza

Il successo di Turbigo non è solo una collezione di medaglie, ma il simbolo di un legame profondo tra atleti, famiglie e preparatori. La soddisfazione per i risultati ottenuti si accompagna al riconoscimento del ruolo fondamentale svolto da chi accompagna i ragazzi nel loro percorso sportivo.

«Queste sei medaglie rappresentano molto più di un successo sportivo: sono il simbolo di un percorso fatto di fiducia, impegno e coraggio – l’orgoglio di Gabriella Cameli, presidente di Green Event Aps –. Un ringraziamento sentito va ai maestri della scuola di ballo Art Dance, che con professionalità accompagnano i ragazzi in questo cammino, e ai volontari che dedicano il loro tempo con il cuore».

I campioni sul podio

La spedizione ha visto protagonisti numerosi atleti in diverse categorie. Nelle danze standard (classe B DFM) l’oro è andato a Giovanni Alianelli e Maria Forgione, mentre Gabriela Cristina Brites de campos e Luca Marchioro hanno dominato nelle danze latine. Nel Freestyle I WDS hanno trionfato Fabio Antonio Campagnolo ed Elisa Montagnoli, vincitori anche nella prova di duo. Infine, la categoria showdance ha visto il successo del gruppo paralimpico non vedenti composto da Antonella Cagnetta, Andrea Priola e Rosetta Fiorentino.

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 04 Marzo 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.