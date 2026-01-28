Varese News

Furto nella casa parrocchiale di Turbigo: rubati contanti e oggetti sacri tra cui una madonna in legno

Nel bottino rubato risulta una statua lignea della Madonna, oltre a medaglie in argento e bronzo: beni dal forte valore simbolico, oltre che materiale. Sul caso indagano i carabinieri

Rubati oggetti sacri e denaro nella casa parrocchiale di Turbigo. Un brutto furto avvenuto nella notte tra il 23 e il 24 gennaio.

Ignoti si sono introdotti all’interno della casa parrocchiale della Beata Vergine Assunta, in via della Chiesa, portando via circa duemila euro in contanti e diversi oggetti di valore religioso. Nel bottino rubato risulta una statua lignea della Madonna, oltre a medaglie in argento e bronzo: beni dal forte valore simbolico, oltre che materiale. L’episodio ha inevitabilmente lasciato amarezza nella comunità parrocchiale, colpita anche per la sottrazione di oggetti sacri. La scoperta del furto è avvenuta nelle prime ore del mattino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione locale, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e individuare i responsabili.

Pubblicato il 28 Gennaio 2026
