Sconfitta per Varese al debutto in A2

Si è rivelato effettivamente troppo duro l’ostacolo Alpo per la neopromossa Varese. Nella rinnovata palestra di Azzate, davanti ad un buon pubblico di quasi 300 persone, le biancorosse hanno esordito nel campionato di A2 contro un avversario di grande livello.

Le venete, candidate alla vittoria finale, hanno da subito imposto un ritmo troppo alto per le padrone di casa che hanno patito, oltre all’emozione per l’esordio nella categoria, anche una scarsa precisione al tiro. Varese ha lottato su ogni pallone ma le ospiti si sono progressivamente allontanate (23-6 e 38-16 i primi due parziali) fino ad un preoccupante 49 – 20 sul finire del 3° quarto.

A quel punto le ospiti hanno un po’ staccato il piede dall’acceleratore, consentendo ad una ispirata Cassani di infilare una serie di canestri per ridurre il gap. Varese mette nelle gambe 40’ di esperienza e agonismo che serviranno alla truppa di Ferri e Visconti per affrontare avversarie più abbordabili e per raggiungere l’obiettivo salvezza.

Prossimo appuntamento sabato 6 ottobre a casa di un’altra veneta: San Martino di Lupari.