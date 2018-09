Sos della Valbossa, vent’anni al servizio della comunità

Da vent’anni al servizio della collettività. La “Pubblica Assistenza Sos della Valbossa Onlus” celebra quest’anno un traguardo importante. Anni di attività nel settore dell’assistenza socio-sanitaria, nell’informazione di primo soccorso alla popolazione, nell’assistenza a manifestazioni sportive, culturali e religiose.

Uomini e donne che hanno messo il loro tempo a disposizione del prossimo.

L’Sos Valbossa è composta da 110 volontari e 7 dipendenti.

Dispone di un parco macchine di sei mezzi:

– 2 ambulanze A+ di soccorso avanzato in convenzione con AREU 118

Emergenza/Urgenza H24 per 365 giorni all’anno.

– 2 ambulanze per il Trasporto Sanitario di pazienti con mobilità ridotta: dimissioni,

trasferimenti, visite specialistiche.

– 2 automezzi, di cui uno attrezzato con sollevatore idraulico per disabili.

Numeri “importanti” ma l’Sos della Valbossa da sempre vuole incrementare il suo gruppo di lavoro e per questo ha pianificato per l’autunno del 2018 un’intesa serie di iniziative.

Si parte con un open day nella sede di Azzate, via Colli n° 30, il giorno 23 settembre, dalle ore 10 alle ore 18.

Per l’intera giornata i volontari illustreranno l’attività dell’associazione, i protocolli di intervento, i compiti dei volontari, i presidi utilizzati e la conformazione delle ambulanze.

Intensa anche la programmazione dei corsi di formazione, tutti completamente gratuiti: addetti al trasporto sanitario in ambulanza, addetti al trasporto sanitario semplice, centralinisti di sede.

Il contenuto dei corsi sarà illustrato dal Gruppo istruzione il 27 settembre alle ore 20,30 nel ’auditorium della Scuola Media di Azzate.

«Se vuoi donare un sorriso e un po’ del tuo tempo a chi ne più bisogno – dicono gli operatori dell’Sos Valbossa, se vuoi migliorare le tue conoscenze, se vuoi conoscere delle persone motivate quali sono i nostri volontari, contattaci o vieni a trovarci».

SOS DELLA VALBOSSA – Via Colli, 30 – 21022 Azzate (VA)

Tel. 0332 890244

email:sosdellavalbossa@sosdellavalbossa.it