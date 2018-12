«Aiutaci ad aiutarti», via al tesseramento dell’Sos Valbossa

L’attività del S.O.S. della Valbossa, che quest’anno festeggia i vent’anni di attività, è ben conosciuta: l’impegno ed il rigore etico e professionale dei volontari sono molto apprezzati nella comunità.

Ogni anno vengono effettuati oltre 2.500 interventi in convenzione con AREU 118 Emergenza/Urgenza 24 ore al giorno per 365 giorni, e oltre 2.000 servizi di trasporto sanitario di pazienti con mobilità ridotta: dimissioni, trasferimenti, visite specialistiche.

A questa attività sono dedicate 4 ambulanze e 2 automezzi speciali.

«Avere un numeroso gruppo di sostenitori è di grande stimolo ed incoraggiamento per tutti noi, che dedichiamo parte del nostro tempo in una attività così preziosa – spiegano i responsabili del Sos Valbossa- . Il tesseramento garantisce un significativo sostegno economico necessario per continuare ad erogare servizi di qualità che senza la Pubblica Assistenza non sarebbero presenti nel nostro territorio.

I rimborsi che riceviamo dagli enti pubblici per i nostri servizi non sono sufficienti a garantire lo sviluppo, la crescita e l’innovazione della nostra Associazione

La tessera 2019 ha un costo di solo 27 Euro, e, oltre ad essere segno concreto di supporto alla nostra attività, assicura al titolare o ai suoi familiari, particolari agevolazioni per usufruire dei nostri servizi».

Tutte le informazioni e le modalità di adesione possono essere richieste presso la sede Sos della Valbossa in Via Colli, 30, 21022 Azzate

Tel. 0332 890244

email: sosdellavalbossa@sosdellavalbossa.it

Sito Web: www.sosdellavalbossa.it