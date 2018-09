Una spesa solidale di materiali scolastici per aiutare le famiglie in difficoltà

Prima che si riaprano i cancelli delle scuole e le campanelle tornino a trillare, sabato 8 settembre Nova Coop propone in 54 punti della sua rete di vendita di Piemonte e alta Lombardia l’iniziativa “Dona la Spesa speciale Scuola”, la raccolta annuale di materiale di cancelleria in favore delle famiglie in difficoltà, per sostenere la formazione scolastica e l’istruzione di bambini e ragazzi.

Come ogni anno, per tutta la giornata, i Soci volontari insieme alle Onlus del territorio saranno presenti nei supermercati e ipermercati Coop aderenti all’iniziativa per invitare Soci e Consumatori a donare prodotti didattici e materiali di cancelleria. In provincia sarà possibile aderire a Luino e Tradate, con i materiali che saranno donati rispettivamente all’Ufficio servizi scolastici del Comune e all’Associazione Caenaculum.

Oggetti come risme di carta, colla stick, quaderni, gomme, evidenziatori, cartelline trasparenti, correttori, forbici, temperamatite calcolatrici, pennarelli, penne a sfera e matite colorate sono indispensabili per una serena frequenza scolastica eppure rappresentano una spesa straordinaria sempre più difficile da affrontare per molte famiglie in condizioni di difficoltà economica.

Grazie alla raccolta straordinaria di materiali scolastici Nova Coop consegna il ricavato della giornata alle Onlus partner dell’iniziativa a livello locale perché sia immediatamente distribuito alle famiglie bisognose. Lo scorso anno Dona la Spesa speciale Scuola ha permesso di devolvere oltre settantamila articoli scolastici.

Il sostegno all’istruzione e alla formazione dei giovani è da sempre uno dei valori distintivi della Cooperativa e si concretizza tutto l’anno in numerose iniziative come la promozione di percorsi gratuiti per le scuole di ogni ordine e grado di educazione al consumo consapevole, alla tutela dell’ambiente e alla legalità (oltre 900 gli incontri promossi da Nova Coop nel 2017, l’offerta completa per il nuovo anno scolastico è disponibile sul sito novacoop.saperecoop.it) oppure la possibilità per famiglie con figli in età scolare di effettuare la prenotazione dei libri di testo nei punti vendita Nova Coop usufruendo degli sconti riservati a Soci e clienti.

Dal 3 settembre e fino al 25 novembre ritorna inoltre in tutti i punti vendita Nova Coop la raccolta di bollini “Coop per la Scuola”. I bollini ottenuti facendo la spesa possono essere donati alle scuole del territorio per trasformarsi in materiale didattico da ricevere gratuitamente. Nel 2017, grazie alla raccolta sono stati donati 8720 prodotti alle scuole di Piemonte e alta Lombardia, per un valore di oltre 1.400.000 euro. Il catalogo dei materiali scolastici richiedibili offre più di 100 prodotti, con un’attenzione particolare all’innovazione e alla didattica di alta qualità, proponendo anche soluzioni come tablet, stampanti 3D, corsi multilingua, corsi di coding e robotica, sistemi di arredo audiovisivi e attrezzature sportive.