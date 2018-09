Spontini sbarca in Medio Oriente

Spontini, la nota catena di pizzerie nata a Milano nella prima metà degli anni Cinquanta famosa per la pizza al trancio alta alza il sipario sull’espansione in Medio Oriente con il primo store in Kuwait, nel The Avenue Mall, il secondo centro commerciale per estensione di tutto il Middle East.

Il locale è posto nella sezione chiamata The Forum, una zona centrale dell’immenso centro commerciale che ospita,

fra gli altri, i più grandi nomi della ristorazione mondiale ed è caratterizzata da una cupola sovrastante di 70 metri

di diametro.

Lo store unisce gli elementi caratterizzanti del format, come i mosaici a parete e le tonalità del nero e dell’oro, con i principi propri del mall: le arcate, le volte e le colonne in stile greco classico. Gli schermi posti in varie parti del locale e il videowall a parete trasmetteranno immagini della storia di Spontini oltre che la genesi di una pizza preparata ogni giorno seguendo la ricetta originale del 1953.

Massimo Innocenti, CEO e fondatore di Spontini Holding, ha commentato: “La partnership con Alshaya Group, firmata nello scorso gennaio, inizia a dare i suoi frutti con la prima di almeno 34 aperture in Medio Oriente. Abbiamo lavorato in tutti questi mesi per adattare il nostro prodotto artigianale ai gusti e agli usi locali senza stravolgerlo.

Alla fine, siamo orgogliosi di proporre anche in Kuwait la pizza di Milano per eccellenza”.

Spontini continua, così, con l’espansione internazionale che tocca anche il Giappone, dove sono presenti 2 ristoranti e altri 2 in apertura entro la fine dell’anno.