“Storie a lieto fine” in libreria per tutti i bambini

Tornano le letture animate proposte dalla libreria per bambini “Storie sotto coperta”. L’appuntamento è per il pomeriggio di giovedì 6 settembre negli spazi di via Mazzini 5 dove i librai proporranno ai bambini un’avventura tratta dal libro di Annalisa Beghelli “Storie a lieto fine, di delfini, gazzelle e altri cuccioli”, edito da Carthusia. L’esperienza di piccoli animali che superano sfide, difficoltà o imprevisti per difendere il loro diritto di crescere e di realizzare ciascuno il proprio sogno.

L’evento inizierà alle ore 17, la partecipazione è gratuita, senza necessità di prenotazione, e adatta a bambini di ogni età.