Tariffe delle baby sitter in calo: bastano 8 euro l’ora

Quanto costa affidare i bambini a una baby sitter? Circa 8 euro l’ora a queste latitudini. Un po’ di più rispetto alla media italiana, ferma a 7,90 € l’ora, ma comunque decisamente meno rispetto all’anno scorso, quando assicurarsi la disponibilità di un adulto che si occupasse dei propri figli costava alle famiglie lombarde 8,83 € l’ora (contro una media nazionale che nel 2017 si assestava a 8,34 €).

Nel 2018 la tariffa media richiesta in Lombardia dalle baby sitter è: 7,99 €: 84 centesimi in meno rispetto al 2017. Anche se scesa di un soffio sotto la soglia degli 8 euro l’ora, la nostra rimane una delle regioni più care d’Italia assieme a Umbria (8,00€), Lazio (8,31€) e Molise (8,00€). Quelle più economiche sono invece tutte al sud: Campania (7,39€), Puglia (7,53€) e Basilicata (7,11€).

Sono questi i dati diffusi da Yoopies, la piattaforma europea nata nel 2012 per incrociare domanda e offerta di lavoro nel campo del baby-sitting, che ha appena pubblicato il consueto rapporto annuale sull’analisi della tariffe delle babysitter in Italia. “Il 2018 è l’anno in cui le tariffe hanno subito una riduzione del 5,27%, permettendo così’ ai genitori di tirare un sospiro di sollievo“, spiega la responsabile del servizio Nunzia dell’Erba. Una “normalizzazione” dei prezzi, dopo il boom dello scorso anno dovuta da un lato dalla diffusione sempre maggiore di piattaforme specializzate in questo settore, tra cui Yoopies che da sola ha più che raddoppiato il numero d’iscrizioni di babysitter, passando da 150.000 babysitter iscritte nel 2017 a 307.000 babysitter iscritte nel 2018 (+105% rispetto al 2017). Maggiore offerta, prezzi più calmierati per le famiglie, e nuovi servizi grazie alla nuova applicazione promossa dal portale che permette di scegliere la babysitter di cui si ha bisogno anche con poco preavviso, scegliendo tra i profili referenziati più vicini a casa.