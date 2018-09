Il primo cittadino di Cassano Magnago, Nicola Poliseno, ha fatto visita allo show-room di La Tartaruga che opera nel settore dell’arredo outdoor nella provincia di Varese, Milano e Canton Ticino dal 1976. In questa occasione è stato presentato il progetto di valorizzazione e integrazione “Tartaruga LAB: uno spazio per il territorio”.

“La responsabilità sociale è da inserirsi nel percorso di condivisione e sviluppo territoriale che è stato sempre principio guida della nostra realtà” ha dichiarato Danilo Anselmi, titolare di La Tartaruga. “Vogliamo coinvolgere le associazioni senza scopo di lucro del territorio in modo reale e concreto per dare loro l’opportunità di avere un punto di ritrovo per fare rete e coinvolgere l’intera comunità. Avviare un processo di innovazione sociale richiede creatività e coraggio: ci sentiamo stimolati da questo tipo di attività e non vediamo l’ora di cominciare”.

La Tartaruga vuole fare diventare uno spazio dedicato al design, uno spazio dove nascono nuove idee e progetti: verranno messi a disposizione alle associazioni parte dei 600 mq dello showroom per sviluppare eventi e laboratori allo scopo di far sviluppare proposte utili per promuovere azioni dal valore collettivo. Si crea così l’occasione di realizzare progetti all’interno della comunità di appartenenza trovando nel territorio un’occasione di collaborazione e contributo come parte attiva alla costruzione di un bene comune.