A Cassano Magnago l’evento “Lo sguardo che racconta”, immagini, musica e parole sulla vulnerabilità

Dall’ 8 al 12 marzo Davide Onlus propone a Cassano Magnago per l’evento “Lo sguardo che racconta: immagini, musica e parole a contatto con la vulnerabilità”.

Presso l’ex chiesa di San Giulio, in via San Giulio 198, per 4 giorni saranno esposte le opere della fotografa Floriana Mantovani, che permetteranno ai visitatori di prendere parte ad una esperienza interattiva finalizzata alla creazione di un’opera collettiva composta dall’incontro tra lo sguardo della fotografa, del soggetto ritratto e del pubblico.

«Le mie fotografie non vogliono essere opere chiuse bensì presentarsi come spazi aperti, in attesa di essere attraversati e trasformati dai visitatori» precisa l’artista.

La sera dell’8 marzo, alle ore 20.15 l’inaugurazione della mostra verrà accompagnata dallo Spettacolo Musicale “Donne: musica e parole, il coraggio della fragilità” (a cura di Carla de Alberti, musicista e Elena Paganini, psicoterapeuta), che propone un viaggio emotivo con letture, riflessioni e brani che conduce il pubblico entro un ideale percorso evocativo dell’incontro con sé stesso e con l’altro.

Il 9 marzo il gruppo “Inseguendo un filo” proporrà alcuni dei lavori ad uncinetto proposti in vendita per finanziare associazioni e realtà di cura del territorio. Le grannies presenti si renderanno disponibili per svelare i piccoli segreti di questa tecnica a chi vorrà intrecciare con loro le proprie storie.

Nelle giornate del 10, 11 e 12 marzo la mostra diventerà anche sede di laboratori per studenti delle scuole secondarie di primo grado (in mattinata) e nel pomeriggio, invece, saranno organizzati incontri di sensibilizzazione aperti alla collettività aventi a tema la genitorialità separativa (lunedì 10 marzo), l’accoglienza (martedì 11 marzo) e le sfide della genitorialità (mercoledì 12 marzo).

Gli eventi sono organizzati in collaborazione con l’associazione “Inseguendo un filo” di Busto Arsizio e “Più di ventuno” di Cassano Magnago, e l’istituto professionale “P.Verri”.

Il centro Davide nasce nel 1999 e da sempre lavora nei territori, con le comunità, le scuole e le istituzioni con una prospettiva sinergica e collaborativa, supportando minori, adulti, coppie, genitori e professionisti.

La mission del Centro Davide è di occuparsi in termini preventivi e trasformativi delle fatiche legate alla crescita e all’evoluzione delle relazioni significative in una logica di cura dei legami.

Lo fa mettendo a disposizione di bambini, adolescenti e famiglie una equipe multidisciplinare composta da psicologi, psicoterapeuti, educatori, pedagogisti, counsellors e formatori che accoglie, accompagna e sostiene.