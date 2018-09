Il Teatro Periferico in Museo

Il Museo Civico Floriano Bodini si inserisce nel programma di eventi proposti per il decennale della fondazione della Compagnia Teatro Periferico di Cassano Valcuvia.

Da un lungo lavoro sull’ex ospedale psichiatrico “Antonini” di Mombello (Limbiate) nasce una mostra fotografica “Per uscire e basta”, a cura di Daniela Rosi, scenografa docente dell’Accademia di Belle Arti di Verona, ricercatrice dell’Osservatorio nazionale di Outsider Art, che si occupa del monitoraggio delle opere che escono dai luoghi di cura. Mostra che trova sede nelle sale del Museo da venerdì 7 a domenica 9 settembre 2018.

Venerdì 7 settembre, alle ore 18.30, in occasione dell’inaugurazione dell’esposizione, verrà presentato il libro Mombello. Un’inchiesta teatrale, uno spettacolo, un viaggio, oltre che proposte delle letture tratte dallo spettacolo Mombello. Voci da dentro il manicomio.

La Compagnia Teatro Periferico sta festeggiando il suo decennale quest’anno, tra giugno e settembre, con una serie di iniziative, che vanno sotto il titolo “La memoria viva dei luoghi – 10 anni di lavoro sul territorio”. Il progetto si realizza con il sostegno della Fondazione Comunitaria Varesotto Onlus (Bando 2017 Arte e cultura) ed è volto a rinforzare il legame tra cittadini e teatro, già molto saldo e proficuo. Teatro Periferico ha, infatti, costruito in questi anni un’intensa relazione con il pubblico, anche in virtù del profondo legame con il territorio degli spettacoli che sono stati prodotti. “L’ultima parola”, che chiuderà la rassegna il 30 di settembre, racconta proprio la storia del teatro comunale di Cassano Valcuvia, dove la Compagnia ha la propria residenza teatrale, a partire dalle interviste raccolte dalla viva voce di autentici testimoni delle vicende narrate. E’ questa tradizione di aderenza alla Storia e alle storie individuali che raccontano i luoghi, la cifra artistica che la compagnia vuole valorizzare con gli eventi per il festeggiamento del decennale.

Programma

Venerdì 7 settembre dalle ore 18.30

18.30 Presentazione del libro Mombello. Un’inchiesta teatrale, uno spettacolo, un viaggio

19.30 rinfresco e Inaugurazione mostra PER USCIRE E BASTA. Follia e manicomio nella rappresentazione artistica

20.00 Letture dallo spettacolo Mombello. Voci da dentro il manicomio

Ingresso 1euro

Sabato 8 settembre

Mostra aperta dalle 10.30-12.30 15.00-18.00

Domenica 9 settembre

Mostra aperta dalle 10.30-12.30 15.00-18.00