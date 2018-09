Tolleranza zero per chi usa il cellulare in auto, via alla settimana della sicurezza

È stata un’estate calda in città sul fronte della sicurezza stradale e per questo l’assessore alla Sicurezza Max Rogora ripropone la settimana della sicurezza stradale con controlli mirati sulle strade di Busto Arsizio anche con personale in borghese.

Ad essere presi di mira saranno, in particolare, gli automobilisti che utilizzano il cellulare durante la guida: «Questo tipo di violazioni saranno sanzionate con particolare severità perchè ormai non si tratta più del caso isolato di chi risponde ad una telefonata mentre guida – spiega – gli automobilisti sono sempre più distratti da una serie di applicazioni come whatsapp e i vari social network, si mettono a filmare mentre guidano o altre amenità che mettono a rischio la vita di chi compie questi atti e di chi incontrano per strada o trasportano nel proprio mezzo».

Tolleranza zero, dunque, nei confronti degli iperconnessi al telefono (e disconnessi al volante, ndr) da parte degli agenti della Polizia Locale di Busto Arsizio a partire da questa sera e per tutta la settimana.