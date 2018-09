Tornano i concerti a favore della LILT

Venerdì 28 settembre ore 21.00 alla Sala Polivalente di Cuveglio, grande serata di musica e solidarietà per un nuovo appuntamento con il “Rock for LILT”, serie di concerti ed eventi in favore della LILT, Lega Italiana Lotta Tumori.

Dopo il grande successo dei Mooncakes ed il loro tributo alla musica dei Beatles, il duo Alessandro Cerea-Patrizio Pedrotti con l’omaggio a Fabrizio De Andrè, ed il rock anni ’70 e ’80 dei Magic Sound, è ora il turno del Southern Rock della Zack South Band.

Il sestetto del varesotto è formato da Davide “Dave” Alini alla voce, Gianni Zacchetti, Spartaco Lombardo e Davide Milani alle chitarre, Hibel Nicemig al basso e dal grande Giovanni Galli alla batteria.

In repertorio, classici immortali e gioielli nascosti della scena del Southern Rock americano. Il Southern Rock nacque nel sud degli Stati Uniti come orgogliosa risposta alle band britanniche degli anni ’70, e consegnò alla storia del rock gruppi come Lynyrd Skynyrd, Allman Brothers Band, The Outlaws e Molly Hatchet.

La Zack South Band ci trascinerà in una frenetica scorribanda tra contaminazioni rock&roll, boogie, blues e country, passando dagli Skynyrd di “Sweet Home Alabama” e “Call Me The Breeze” alla jam strumentale (e sigla del celebre show TV “Top Gear”) “Jessica” dei Fratelli Allman, al Texas blues dei Point Blank del grande chitarrista Rusty Burns, sino ai contemporanei Blackberry Smoke.

L’appuntamento per tutti gli appassionati del rock e della buona musica è a Cuveglio, Sala Polivalente di Piazza G. Marconi, 1 venerdì 28 settembre alle ore 21.00. L’ingresso sarà gratuito e la piazza dispone di ampio e comodo parcheggio.

La serata sarà destinata alla raccolta fondi per la LILT e per i servizi di prevenzione oncologica del Poliambulatorio di Cuveglio In Valle. Grazie agli sforzi dei volontari LILT ed al successo di pubblico dei concerti, il poliambulatorio è stato in grado di tagliare quest’anno il traguardo delle mille visite di prevenzione gratuita erogate all’utenza.