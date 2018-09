Un coach a stelle e strisce per i Blue Storms

È un allenatore americano la grande novità per la nuova stagione dei Blue Storms, una delle “franchigie” di football americano attive in provincia di Varese.

Al compimento dei 15 anni di attività, il club del presidente Fabio Parma si è regalato un coach dalla lunga esperienza, Wayne Anderson Jr., che ha lavorato a lungo nelle high school e nei college d’Oltreoceano e ha consolidato quindi la carriera in Europa tra Norvegia, Danimarca, Polonia e Italia. Nel nostro Paese, prima di Busto Arsizio, ha collaborato con i Bari Patriots e i Lazio Marines.

Anderson prenderà direttamente in mano i rossoblu a partire da gennaio, visto che in questo momento è impegnato in Ohio con il Defiance College dove è allenatore del reparto quarterback e ricevitori. Il nuovo tecnico, che avrà a disposizione i filmati di tutti gli allenamenti, si coordinerà con Marco Paganucci e Riccardo Lo Presti, con quest’ultimo che ha lasciato ad Anderson il ruolo principale tornando a guidare la difesa.

Lo staff tecnico della prima squadra sarà poi composto da Andrea Serpieri (QB e ricevitori), Roberto Abelli (runningback), Alessandro Calabrese (defensive back), Giovanni Fumarola (linea d’attacco). Simone San Clemente affiancherà Lo Presti come assistant coach della difesa e Alessio Ravello si dedicherà con Marco Paganucci agli Special Team. L’ex tecnico Giovanni Ganci invece ha garantito la propria presenza al fianco della società.

Nella stagione 2018-19 i Blue Storms si ripresenteranno al via del campionato di Seconda Divisione nel quale sono arrivati sino alla semifinale nell’ultima edizione. Due squadre junior e una – le Tempeste – femminile calcheranno invece i campi del flag football.

«Abbiamo intrapreso sin dall’inizio un percorso di serietà e stabilità che le istituzioni, finalmente, cominciano a riconoscerci», ha sottolineato Parma, riconfermando la ripresa delle attività sui tre campi di Busto Arsizio (SC Antoniana), Marnate (oratorio S. Luigi) e Bienate (Centro Polisportiva). Quest’ultimo sarà di nuovo il campo di casa per la Seconda Divisione.

Curiosa la collaborazione con i “vicini” del Malpensa Rugby: «Coach Anderson ha chiesto di imparare nuove tecniche di placcaggio più simili a quelle rugbystiche, così in qualche caso ci alleneremo insieme alle Fenici e ad altre realtà della zona» ha spiegato Riccardo Lo Presti.

Nel corso della serata di presentazione del nuovo anno sportivo, i Blue Storms hanno anche consegnato i riconoscimenti societari per il campionato precedente: il kicker Alessandro Robustellini è stato votato MVP rossoblu, Edoardo Macchi ha ricevuto il premio All Purpose Player mentre Mattia Binda e Gabriele Tranchina sono stati i migliori in attacco e in difesa. Applausi anche per Francesco Maglia (difensore più migliorato) e per Lorenzo Facino, il più presente agli allenamenti.