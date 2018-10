L’ex azzurro Tony Monza alla guida dei Gorillas

Cambia un’altra panchina nel football americano varesotto. Dopo l’arrivo di un allenatore made in USA (Wayne Anderson) ai Blue Storms Busto, anche i Gorillas annunciano una grande novità per quanto riguarda la propria guida tecnica.

A Varese arriva infatti Antonio “Tony” Monza, 44enne milanese dal buon passato sportivo e dalla solida esperienza a livello tecnico. Monza ha infatti giocato per 18 anni nel ruolo di quarterback, vestendo le maglie di diverse squadre meneghine (Pythons, Rhinos e Falcons) ma anche quella dei Gladiatori Roma. Nel 2003 inoltre è stato azzurro nella Nazionale che fu argento agli Europei C in Danimarca.

A livello di allenatore, Monza ha iniziato la propria carriera con i Marines Lazio, prima con le giovanili e poi nella squadra di Prima Divisione. Quindi il neo tecnico dei Gorillas è volato in Spagna per dirigere i Reus Imperials (accanto a coach Bart Iaccarino: centrata la promozione in Prima Divisione), i Barcellona Bufals e quindi i Barbera Rookies.

Monza (a destra) con il coordinatore della difesa, Christian Gaiga

Ora il ritorno in Italia, a Varese, dove Monza sostituirà Leonardo Galvan e andrà a rivestire anche il ruolo di offensive coordinator oltre a quello di head coach. «Felice dell’opportunità che mi è stata offerta – spiega Monza che da questa settimana “prenderà servizio” sul terreno di gioco di San Fermo. «Spero di essere all’altezza della sfida e di portare i Gorillas a grandi vittorie».