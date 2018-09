Un concerto in Basilica per festeggiare la fine del restauro

Colloquio con le rondini op. 140 n°2 (dai “Momenti Francescani”)

Costante Adolfo BOSSI (1876 – 1953) Corteo Pontificale

Arnaldo GALLIERA (1871 – 1934) Venerdì Santo (dal “Trittico per Organo”)

Luigi PICCHI (1899 – 1970) Minuetto – Scherzo

Paolo CONTI (1907 – 1971) Alla Madonna del Monte

Charles – Marie WIDOR (1845 – 1937) Toccata in Fa maggiore (dalla “Cinquième Symphonie” op. 42)

CHI E’ EMANUELE CARLO VIANELLI

Il maestro Emanuele Carlo Vianelli, milanese, ha iniziato gli studi musicali sotto la guida paterna, continuandoli in seguito con Romana Grego (pianoforte) ed Enzo Corti (organo e composizione organistica). Si è diplomato brillantemente presso la Civica Scuola di Musica di Milano ed il Conservatorio “L. Campiani” di Mantova, perfezionandosi in seguito – per l’organo e l’improvvisazione – sotto la guida di Lionel Rogg, presso il Conservatorio Superiore di Ginevra.

Corsi di specializzazione, concerti internazionali, riconoscimenti e la direzione di diversi ensemble vocali e strumentali in rassegne e festival europei hanno arricchito la poliedrica attività concertistica del maestro che lo vede impegnato sia come solista all’organo che come collaboratore anche al pianoforte e al clavicembalo.

Direttore dal 1984 della “Corale Santa Cecilia” di Novate Milanese, ha operato nel contempo come compositore e saggista; ha collaborato all’incisione del CD Musik im Mailänder Dom (Motette, Düsseldorf, 2001), mentre per l’etichetta Carrara ha recentemente realizzato l’incisione dell’opera omnia per organo di Daniele Maffeis (1901 – 1966).

Svolge intensa attività didattica come titolare delle cattedre di Organo e di Teoria e Lettura della Musica al Civico Liceo Musicale “R. Malipiero” di Varese e come maestro collaboratore presso la Scuola dei Fanciulli Cantori della Cappella Musicale del Duomo di Milano; è apprezzato inoltre quale docente nell’ambito di corsi di perfezionamento riguardanti la letteratura del romanticismo e del tardo romanticismo europeo.

Già vice organista del Duomo di Milano dal 1998 al 2004, dal Gennaio 2005, quale successore del M° Luigi Benedetti, è titolare ai grandi organi dell’insigne cattedrale milanese.