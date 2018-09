Vacanze in catamarano: tutte le informazioni per realizzare il sogno

Catamarano: un’esperienza imperdibile

L’estate rappresenta una fase in cui ci si svincola dalla quotidianità per godersi alcuni giorni di relax. Spesso e volentieri vengono scelte delle mete già constatate per paura di provare nuove esperienze che potranno portare ad una completa delusione. Per cui bisogna rivoluzionare le idee vacanziere e trovare nuovi propositi che possano appagare quei pochi giorni di distacco dal lavoro, dallo studio o da altri impegni.

Una piacevole avventura potrebbe essere quella di fare delle vacanze in catamarano. Quest’ultimo è adatto a tutto il nucleo familiare e potrebbe farvi vivere dei momenti divertenti che rimarranno indelebili nelle vostre menti. Infatti, la vacanza in catamarano è consigliata anche a quelle famiglie che hanno dei bimbi di pochi mesi, che sono in apprensione per l’incolumità degli stessi bimbi e che hanno la preoccupazione di non riuscirsi a godersi la vacanza.

Cosa è il catamarano?

Il catamarano appartiene alla famiglia del multiscafo ed è caratterizzato dall’unione di due scafi che sono collegati da un ponte.

Senza dubbio vi starete chiedendo qual è la differenza tra un catamarano e una barca a vela. Il primo si differenzia dal secondo per diversi fattori:

aspetto dimensionale , per cui nel catamarano c’è ampio spazio per una maggior comodità e soprattutto per far divertire i bambini;

, per cui nel catamarano c’è ampio spazio per una maggior comodità e soprattutto per far divertire i bambini; tipologia di navigazione, per cui con il catamarano sono contemplate senza dubbio delle tratte più lunghe, per cui si passa molto più tempo in compagnia del mare e del vento.

Quanti tipi di catamarano esistono?

Come per ogni cosa, anche il catamarano può essere utilizzato in diversi modi. Infatti assume diversi status a seconda che esso viene sfruttato per uso sportivo, per delle regate in mare, minicrociere o uso turistico.

Una cosa importante è che anche per il catamarano esistono le classi, partendo da quelle economiche e finendo a quelle di lusso (le c.d. classi A).

Di seguito, distinguiamo due tipi di catamarano:

“ a-catamaran “, che serve soprattutto per le regate in mare, per cui il suo peso è salottiero e ciò permette di navigare con un’alta velocità;

“, che serve soprattutto per le regate in mare, per cui il suo peso è salottiero e ciò permette di navigare con un’alta velocità; “ro-pax”, tipi di catamarani che permettono di condurre, oltre il passeggero, anche i veicoli (su rotte di medio e breve raggio).

Quali sono i vantaggi del catamarano?

Viaggiare in catamarano rappresenta per molti una congettura, visto che è un mezzo poco gettonato, per cui vi riportiamo alcuni aspetti pragmatici che potrebbero farvi venire idee per viaggi da sogno.

V elocità : i catamarani hanno la peculiarità di possedere una potenza tale da far sembrare i tempi di navigazione praticamente inesistenti.

: i catamarani hanno la peculiarità di possedere una potenza tale da far sembrare i tempi di navigazione praticamente inesistenti. C omfort : i catamarani non si muovono seguendo le onde, e questo garantisce inalterabilità e comfort per i passeggeri che potranno leggere un libro in completa tranquillità.

: i catamarani non si muovono seguendo le onde, e questo garantisce inalterabilità e comfort per i passeggeri che potranno leggere un libro in completa tranquillità. S tabilità : essendo il catamarano costituito da due scafi, questo permette, senza ombra di dubbio, una maggior stabilità che potrebbe giovare alle vostre menti che saranno nella più impalpabile quiete.

: essendo il catamarano costituito da due scafi, questo permette, senza ombra di dubbio, una maggior stabilità che potrebbe giovare alle vostre menti che saranno nella più impalpabile quiete. D imensione : un fattore che permette al catamarano di vantare dei privilegi è quello della dimensione. Infatti quando si viaggia su questa struttura di gode dello spazio necessario per voi e, in particolar modo, ai vostri bambini che non si fermeranno un momento.

: un fattore che permette al catamarano di vantare dei privilegi è quello della dimensione. Infatti quando si viaggia su questa struttura di gode dello spazio necessario per voi e, in particolar modo, ai vostri bambini che non si fermeranno un momento. Lunghezza tratte: grazie alle tratte più lunghe, il catamarano può trasformarsi magicamente in una minicrociera che ha degli aspetti sicuramente vantaggiosi.

Quali sono gli svantaggi del catamarano?

Vi abbiamo messo al corrente dei tantissimi vantaggi che il catamarano può portare. Nonostante questa imbarcazione sia una meta molto gradita, presenta anche pochi svantaggi cui vale la pena elencare.

C osto : l’aspetto economico è quello che più interessa, per cui bisogna dire che viaggiare su un catamarano costa un bel po’. Basti solo pensare che questo tipo di multiscafo è considerato doppia imbarcazione, per cui il prezzo è più elevato.

: l’aspetto economico è quello che più interessa, per cui bisogna dire che viaggiare su un catamarano costa un bel po’. Basti solo pensare che questo tipo di multiscafo è considerato doppia imbarcazione, per cui il prezzo è più elevato. T empistiche per le visite : un’altra pecca è quella di avere poco tempo per visitare i posti, questo perché, quasi sempre, il percorso delle imbarcazioni è già prestabilito, per cui si devono rispettare i canoni assegnati.

: un’altra pecca è quella di avere poco tempo per visitare i posti, questo perché, quasi sempre, il percorso delle imbarcazioni è già prestabilito, per cui si devono rispettare i canoni assegnati. Dimensioni delle cabine: un ultimo svantaggio del catamarano è quello della dimensione delle cabine; infatti queste sono molto strette, ma potrebbe essere un aspetto su cui si può sorvolare perché, in ogni caso, sono strette al punto giusto.

Cosa mettere nella valigia?

Abbiamo visto tutti gli aspetti che caratterizzano un viaggio in catamarano, per cui sembra indispensabile sapere cosa mettere all’interno della valigia durante questo piccolo periodo di rilassamento.

Di seguito vi elenchiamo le cose indispensabili da portare sul catamarano.

Un aspetto che non va assolutamente sottovalutato è quello di essere sempre esposti al sole essendo il catamarano una struttura aperta, per cui è indispensabile una crema solare che possa proteggere tutta la famiglia dai raggi solari.

che possa proteggere tutta la famiglia dai raggi solari. Per quanto riguarda l’aspetto dell’abbigliamento, il consiglio è quello di portare t-shirt e pantaloncini (dunque vestiti leggeri) per ovvie ragione. Ovviamente non bisogna dimenticare anche qualcosa di più pesante visto che l’aria di sera è molto più umida e fresca.

(dunque vestiti leggeri) per ovvie ragione. Ovviamente non bisogna dimenticare anche qualcosa di più pesante visto che l’aria di sera è molto più umida e fresca. Oltre alla crema solare che vi aiuterà a proteggervi dal sole, dovrete munirvi anche delle creme per provvedere a eventuali punture di insetti o meduse che sono abituali in queste circostanze. Come si suol dire, prevenire è meglio che curare.

che sono abituali in queste circostanze. Come si suol dire, prevenire è meglio che curare. Una cosa importante, e che abbiamo preferito mettere da parte nonostante faccia parte del rango dell’abbigliamento, è l’uso dei cappellini.

Questo ultimo aspetto descritto non va per nessuna ragione preso alla leggera, in particolar modo se ci sono dei bambini. Infatti, nei viaggi come quelli nel catamarano, il rischio dell’insolazione è molto alto per cui bisogna adottare ogni tipo di prevenzione.

Barca a vela e catamarano: chi vince?

Sommariamente abbiamo già accennato alla differenza tra una barca a vela e un catamarano. Sono due tipi di imbarcazioni totalmente differenti, anche se, sotto l’aspetto strutturale, si somigliano abbastanza.

Quella tra la barca a vela e il catamarano è una sfida che si gioca con carte diverse, perché in base alle proprie esigenze si sceglie l’una o l’altra opzione a disposizione. Ma quali sono queste carte?

Il viaggio in barca a vela è un’esperienza unica nel suo genere, che va vissuta almeno una volta nell’arco della nostra vita. Rispetto al catamarano, questa imbarcazione ha un uso prettamente e tipicamente sportivo. Come ben sappiamo, le barche a vela sono senza dubbio più strette, per cui è fuorviante pensare di passare qualche giorno con la famiglia su una imbarcazione che non ti permette di rilassarti adottando i giusti spazi. Infatti, la barca a vela è consigliata per chi, in completa autonomia, vuole viaggiare tra le onde del mare con il vento che impatta lievemente facendo provare quella piacevole sensazione di spensieratezza.

Al contrario della barca a vela, il catamarano offre una tipologia di vacanza completamente dissomigliante. Infatti questa è adatta a tutta la famiglia grazie ai grandi spazi che offre l’imbarcazione. Non dimentichiamo che il catamarano e le onde del mare non sono in simbiosi, per cui l’nflusso di queste ultime risulterà alquanto ininfluente sulla struttura che ha comunque una propria robustezza che garantisce stabilità.

Traendo le somme, possiamo dire che non ci sono vincitori ne vinti, ma c’è solamente l’imbarazzo della scelta.