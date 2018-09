Velivolo biposto si schianta sulla montagna

Martedì 11 settembre, poco dopo le 16.30 in Valle Bedretto, in Svizzera, è avvenuto un incidente areo.

Un velivolo biposto immatricolato in Svizzera, partito da Oltralpe, è andato a schiantarsi in zona Zapei della Ca, a circa 200 metri dalla strada cantonale, per cause che l’inchiesta dovrà stabilire.

Sull’aereo, incendiatosi al suolo, si trovava il pilota, deceduto a causa delle gravi ferite riportate. Sono in corso accertamenti per stabilirne l’identità. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, i pompieri dell’Alta Leventina e di Biasca nonché i soccorritori della Rega.

Per consentire le operazioni di soccorso e gli accertamenti del caso è stato chiuso il Passo della Novena, ora riaperto al traffico. I resti del velivolo, che non possono essere recuperati fino a domani, saranno sorvegliati nel corso della notte dai militi della Scuola sanitaria 42 di stanza ad Airolo. L’indagine è coordinata dal Servizio d’inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI).