Vieni a giocare con i Canguri?

Tutti i martedì e i giovedì, dalle 18:30 alle 19:30, lo Skating Club Canguri di Brebbia, squadra di Hockey Inline, aspetta tutti i bambini e le bambine a partire dai 6 anni di età per unirsi alla squadra di mini hockey, presso il Centro Sportivo Sport e Benessere di via Garibaldi.

Lo Skating Club nasce negli anni ’80 per praticare il pattinaggio artistico, a cui si aggiunge dal 1996 anche la disciplina dell’hockey in linea, che poi diventerà l’unica specialità di tutta la squadra.

I Canguri sono affiliati alla Federazione Italiana Sport Rotellistici, dal 2003 al 2006 hanno preso parte al campionato di serie A2 poi riconquistato nella stagione 2016-2017.

Facendo leva sul vivaio, i Canguri oggi si apprestano a vivere una nuova avventura in Serie C e stanno per ricominciare le attività del settore giovanile quest’anno concentrate sul mini hockey con l’obbiettivo di far crescere i bambini in un ambiente sano, imparando la disciplina e i valori dello sport di squadra, della sana competizione dove è importante divertirsi e far crescere le proprie capacità.

L’hockey inline è “sbarcato” in Italia da oltreoceano a metà anni novanta e ha avuto una diffusione capillare, coprendo geograficamente un po’ tutte le regioni. Si gioca con quattro giocatori di movimento (che si alternano con cambi di linee “volanti”) ed un portiere per ciascuna squadra, su di una pista che può variare per fondo (stilmat, parquet, cemento) e dimensioni (minimo 20×40 metri fino ad un massimo di 25×50). Ogni giocatore di movimento utilizza pattini (con quattro ruote in linea), casco, guanti, una stecca (detta anche “bastone”) per colpire il disco ed altri equipaggiamenti di protezione.

Per maggiori informazioni i Canguri vi aspettano al Centro Sportivo Sport e Benessere.

Visitate il sito internet, mettete mi piace alla pagina Facebook per restare sempre aggiornati sulle attività o chiamate il numero 3357728653