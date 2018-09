Volontariato civile al centro Isis Accoglienza

Tre posti da volontario di Servizio Civile Nazionale presso il Centro Socio Educativo per disabili adulti di Gallarate Iris Accoglienza.

Il Progetto “Insieme oltre l’handicap 2018” prevede momenti di formazione e l’affiancamento dei volontari agli educatori nella gestione e nello svolgimento delle attività ordinarie e straordinarie del Centro Socio Educativo per disabili adulti di Gallarate.

Il servizio offre ai suoi utenti un ambito relazionale e di socializzazione accogliente e stimolante nel quale intraprendere un percorso di crescita che porti ad una maggiore autonomia, integrazione sociale e soddisfazione personale.

Per raggiungere tali obiettivi propone a ciascuno una serie di attività di carattere animativo finalizzate al benessere personale e relazionale (creatività, musicoterapia, nuoto…), educativo finalizzate all’acquisizione di autonomie personali e sociali (cura di sè, cucina, spesa, informatica, accudimento animali…) e formativo finalizzate all’esercizio delle competenze (laboratori interni ed esterni) oltre a momenti di aggregazione quali uscite sul territorio, gite o vacanze. I volontari del servizio civile avranno l’occasione di accompagnare gli utenti in queste e altre attività, oltre a vivere la relazione e la quotidianità del servizio.

Si tratta di un’opportunità di crescita personale, un’occasione per mettersi alla prova e sperimentare forme di cittadinanza attiva e solidarietà sociale. L’esperienza di Servizio Civile garantisce inoltre l’acquisizione di competenze in campo sociale e un compenso di 433,80 € per 30 ore settimanali.

Le domande vanno presentate all’ente di persona (V. S. L. Gonzaga, 8 – 21013 Gallarate), con raccomandata o posta elettronica certificata entro le ore 18 di venerdì 28 settembre.

Per maggiori informazioni si rimanda al nostro sito http://www.irisaccoglienza.it/wordpress/servizio-civile-nazionale-2018/