In 400 sui sentieri della Valceresio per conquistare l’Orsa Pravello Trail

Quattrocento partecipanti, 165 volontari e 30 sponsor. Sono i numeri della terza edizione dell’Orsa Pravello Trail, la gara di corsa in montagna organizzata dall’associazione Amo-Amici del Monte Orsa che si è svolta ieri sui percorsi immersi nella natura del comprensorio del Monte San Giorgio.

Un’edizione iniziata con un po’ di apprensione per le previsioni meteo che davano pioggia, ma che si è svolta invece in una bella giornata non solo asciutta ma anche soleggiata.

Tutto è andato bene, dunque, anche grazie all’accuratezza con cui erano stati preparati i percorsi su cui si sono cimentati i 50 partecipanti alla parte non competitiva della manifestazione, ma soprattutto i 150 sportivi che hanno affrontato il tracciato di 16 chilometri e i 200 super atleti che non si sono fatti intimorire dal percorso più impegnativo da 31 chilometri.

Grande soddisfazione per organizzatori e partecipanti: «Si spengono i riflettori su un’edizione fantastica, dove fortunatamente tutto è andato per il verso giusto. Il nostro impegno è stato massimo, ma la felicità letta sui volti dei partecipanti ci ha ripagato delle tante fatiche».

Il più veloce di tutti, sul JHurassic Trail, il percorso da 31 chilometri, è stato Danilo Brambilla (Asd Falchi di Lecco), che ha concluso la gara in 2 ore, 52 minuti e 5 secondi, seguito da Moreno Sala (Gsa Cometa) e Stefano Rinaldi (Eolo Team), che hanno realizzato rispettivamente un tempo di 3 ore, 6 minuti e 41 secondi e 3 ore, 10 minuti e 41 secondi.

Sul percorso da 16 chilometri si è imposto Lorenzo Beltrami (Asd Falchi di Lecco) con un tempo di un’ora, 25 minuti e 29 secondi, seguito da Alessandro Losa (Gs Bognanco) con un’ora 29 minuti e 16 secondi, e Filippo Ugolini (Asd Falchi di Lecco) in un’ora 34 minuti e 12 secondi.

