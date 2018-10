A2: Legnano esonera Giancarlo Sacco

Decisione piuttosto sorprendente in casa Legnano Knights: dopo quattro partite di campionato la società biancorossa che partecipa alla Serie A2 (e che giovedì sera ha perso ad Agrigento) ha deciso di esonerare Giancarlo Sacco.

L’esperto coach pesarese (finalista per lo scudetto con la Ranger Varese nel 1990) ha raccolto una vittoria e tre sconfitte in questo avvio di torneo, ruolino non esaltante ma che tutto sommato poteva essere in linea con la qualità di un roster considerato meno forte di quelli del recente passato.

L’Axpo ha già un nuovo allenatore: Sacco sarà infatti sostituito da Alberto Mazzetti, fino a oggi vice sulla panchina biancorossa. Classe 1983, nato a Gallarate, Mazzetti sarà affiancato nella gestione tecnica da Massimo Corrado, Silvio Saini e Davide Giglietti e dirigerà il primo allenamento da head coach sabato mattina. Domenica gli Knights ospiteranno al PalaBorsani (ore 17,30) i siciliani di Capo d’Orlando.