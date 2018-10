Al radar non si scappa: 75 multe in 75 minuti

Raffica di multe e ritiri della patente sulle strade del Malcantone, dove i in questi giorni i controlli della velocità hanno sono stati particolarmente intensi.

Proprio nell’ambito di uno di questi controlli, venerdì sono stati intercettati due conducenti stranieri, entrambi residenti all’estero, che viaggiavano ad una velocità, rispettivamente, di 114 e 105 Km/h dove il limite è di 50. Entrambi sono stati denunciati come pirati della strada.

Nell’ambito del medesimo dispositivo di controllo, in circa 75 minuti sono state inflitte complessivamente 75 multe. In ben 11 casi si è proceduto con la revoca della licenza di condurre.

A margine dei controlli, un conducente colto in infrazione dall’apparecchio radar è in un secondo tempo tornato sui suoi passi incappando in un incidente.