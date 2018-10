Al via la Mostra Mercato Missionaria

Primo fine settimana per la Mostra Mercato Missionaria di Gemonio, storico appuntamento autunnale organizzato nella palestra dell’oratorio di piazza Vittoria grazie al lavoro del gruppo Caritas-Missioni che fa capo alla Parrocchia del paese.

Come di consueto, saranno messi in vendita tappeti orientali, oggetti di arte e artigianato etnico provenienti da Africa, Asia e Sudamerica, presepi di ogni forma e stile, tante idee per i regali natalizi.

Come avviene dai primi anni Settanta, la Mostra serve a raccogliere fondi sia per finanziare l’attività di numerosi missionari sparsi in giro per il mondo, sia per alcuni progetti locali per sostenere chi ha bisogno.

Tre le proposte c’è anche quella portata avanti dalla “Zona Valli Varesine” della Diocesi di Como: la possibilità cioè di contribuire allo studio per un bambino africano, sia “adottando” un intero anno scolastico, sia contribuendo con una piccola offerta.

La Mostra Mercato Missionaria è aperta da sabato 27 ottobre a domenica 11 novembre: nei giorni feriali l’apertura è tra le 15 e le 19, al sabato tra le 15 e le 22. Domenica e festivi 9-12 e 15-19.