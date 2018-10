Animali della notte al Sacro Monte

Un’escursione notturna lungo i sentieri del Parco del Campo dei Fiori per conoscere e ascoltare gli animali che di notte popolano il bosco. A promuovere l’iniziativa è la Lipu (Lega italiana protezione uccelli) in collaborazione con Il Parco del Campo dei Fiori. Adatto ai bambini dagli 8 anni in su.

Il ritrovo per tutti è alle ore 20 di venerdì 19 ottobre al Piazzale Pogliaghi del Sacro Monte (di fronte al ristorante Il Ceppo). Da qui partirà la visita guidata lungo il sentiero sterrato verso la vetta del Campo dei Fiori.

Consigliati scarponcini, abbigliamento adeguato alla temperatura e una torcia ciascuno. In caso di maltempo l’evento sarà annullato.

La prenotazione è obbligatoria (posti limitati), scrivendo a gallarate@lipu.it oppure telefonando al 347 1132164.

È richiesta una donazione ai partecipanti (3 euro per gli adulti, 2 euro per i bambini).

Per maggiori informazioni consultare il sito della Lipu Varese.