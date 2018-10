Auto falcia una comitiva di 12 persone, muore una 24enne nata a Varese

È gravissimo il bilancio dell’incidente avvenuto alle 20.40 di venerdì 12 ottobre a Bastia Umbria, comune della provincia di Perugia.

Dodici persone sono state investite da un’auto, tre di loro sono rimaste gravemente ferite e una ragazza di 24 anni, che secondo le prime informazioni risulta nata a Varese, è deceduta in seguito all’impatto.

L’incidente, secondo quanto riporta La stampa locale (qui la cronaca di Umbria Journal) è stato molto violento ed è avvenuto lungo la via Campiglione quando la comitiva, che secondo la stampa locale era composta da ex poliziotti in pensione e loro familiari che erano ad Assisi per una rimpatriata, è stata colpita da una Lancia Y guidata da una ragazza.

Due dei tre feriti gravi sono stati trasportati in rianimazione all’ospedale di Perugia, il terzo è ricoverato nella struttura complessa di Ortopedia con fratture agli arti. Per la 24enne, invece, non c’è stato nulla da fare.

