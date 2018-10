In biblioteca per imparare a “rappare”

Continua il percorso attraverso la musica Hip Hop all’interno della rassegna #inbiblioteca ideata dal Comune di Varese.

L’appuntamento di domenica 7 ottobre alle ore 16 è all’interno della sezione “nuovi linguaggi” ed è a cura del rapper varesino Kaso del CFM di Barasso. Questo incontro è strutturato come un laboratorio dedicato alla scrittura in rima e alla composizione di una canzone Rap. Tutti i presenti potranno collaborare alla produzione della base musicale utilizzando gli strumenti e le nuove tecnologie tipiche di questo mondo musicale.

Contemporaneamente altri giovani interessati alla scrittura potranno conoscere le nozioni base per approcciarsi all’arte del rap o, se più esperti, confrontarsi con altri appassionati per elaborare un testo. I partecipanti lavoreranno così come una vera crew dove ognuno potrà dare il suo contributo nella realizzazione di un brano originale, scritto, realizzato e registrato sul momento.