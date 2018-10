Il Brunch della domenica a Villa Porro Pirelli

Il Brunch in perfetto stile americano conquista Varese nell’elegante e raffinato bistrò di Villa Porro Pirelli che inaugura questo appuntamento della domenica.

“Un nuovo progetto, una sfida emozionante, quella di regalare a Varese una nuova deliziosa proposta culinaria”.

Prodotti freschissimi, scelti con cura e lavorati con amore dalle mani sapienti dei nostri chef, sono i punti saldi della ristorazione degli Hotel del gruppo Shg.

A partire dal 14 ottobre, il Bistrò della Villa sarà aperto anche ai clienti esterni con un menu Brunch accattivante e una formula innovativa, un concept dinamico adatto anche ai più piccoli grazie agli ampi spazi esterni ed interni.

Tutte le domeniche dalle ore 12

Villa Porro Pirelli

Adulti euro 30

Bambini dai 3 ai 13 anni euro 15 Prenotazione obbligatoria

Attenzione al prodotto ma anche sensibilità, Shg ha da poco lanciato un nuovo progetto contro lo spreco alimentare che coinvolge l’offerta food and beverage dei ristoranti e della banchettistica degli alberghi.

L’hotel SHG Villa Porro Pirelli Signature Collection, si trova in via Tabacchi 20 ad Induno Olona e grazie alla sua posizione centrale e strategica è la struttura più adatta sia per chi desidera scoprire la Lombardia muovendosi con la massima comodità, sia per chi viaggia per motivi di lavoro e proprio per questo desidera sentirsi come a casa propria.